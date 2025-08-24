Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Món ngon đặc biệt từ thịt gà, ai ăn rồi cũng muốn học làm cho bằng được

Bánh mì thịt gà roti không chỉ ngon, nó còn là hương vị tuổi thơ của nhiều người thế hệ 8x, 9x.

Nguyên liệu:

Gà roti:

- 1 con gà 1-1.5kg

- Hành, tỏi: tùy sở thích

- Gừng: 20gr

- Đường: 10gr

- Nước mắm: 12gr

- Nước tương: 18gr

- Dầu hào: 20gr

- Dầu ăn

- Ngũ vị hương 

- Nước dừa: 1 trái.

Topping bánh mì:

- Mỡ hành 

- Hành phi

- Rau răm, rau mùi

- Dưa leo

Cách làm:

Gà rửa sạch, chặt làm tư&nbsp;

Ướp gà với các loại&nbsp;gia vị khoảng 30 phút.

Phi thơm hành, tỏi. Cho gà vào rim vàng 2 mặt xong thêm nước dừa vào rim đến khi nước sệt lại là gà chín mềm.

Để riêng phần nước rim, xé nhỏ thịt gà.

Phi thơm hành củ và tỏi, dùng dầu sôi trút vào bát hành lá để làm mỡ hành thơm nức.

Chuẩn bị đầy đủ các loại topping.

Khi ăn, cho gà xé vào bánh mì, chan nước rim gà, thêm xíu nước tương và các loại topping đã chuẩn bị.

Bánh mì gà roti làm theo cách này có vị thơm ngọt, lôi cuốn khiến người khó tính nhất khi ăn cũng phải gật gù khen ngon!

24/08/2025 17:52 PM (GMT+7)
