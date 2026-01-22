Loại thịt đắt hơn thịt lợn, ngon hơn thịt thỏ, bổ máu, tốt xương, dưỡng cơ bắp, nấu món đặc sản này ngon tuyệt

Thịt bò là loại thịt giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao cùng 9 axit amin thiết yếu, giúp phát triển và duy trì khối lượng cơ bắp hiệu quả, đặc biệt cho người tập luyện và phục hồi sau phẫu thuật.

Loại thịt này cũng là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin nhóm B (đặc biệt là B12, B6, niacin), quan trọng cho chức năng thần kinh, chuyển hóa năng lượng, và sản xuất hồng cầu.

Khoáng chất thiết yếu như sắt heme dễ hấp thu, kẽm, selen, và phốt pho trong thịt bò giúp ngăn ngừa thiếu máu, tăng cường hệ miễn dịch, và duy trì xương chắc khỏe.

Ngoài ra, loại thịt này còn chứa các hợp chất có lợi như creatine và taurine hỗ trợ sức mạnh cơ bắp và chức năng tim mạch.

Một trong món ngon được chế biến từ loại thịt này là bún bò. Món đặc sản xứ Huế này Món bún bò giò được nhiều người lựa chọn để ăn sáng bởi hương vị đậm đà, dễ ăn và giàu năng lượng.

Bạn hoàn toàn có thể tự nấu món bún giò tại nhà mà chất lượng không thua kém ngoài hàng nhờ công thức nấu sau:

Nguyên liệu nấu bún bò giò heo:

- Thịt bắp bò

- Giò heo

- Huyết heo

- Da heo, bò viên

- Gân

- Hành tím 1 củ ( trang trí ½ củ ; ½ củ dùng để nướng, cho vào nồi nước lèo)

- Rau ăn kèm: Rau muống bào, rau chuối, rau sống, ngò gai, giá…..

- Mắm ruốc Huế

- ½ trái thơm. 1 bó ngò gai, sả cây đập dập.1 hủ sa tế cay.

- Dầu màu điều.

- Sợi bún bò

Công thức nước lèo

- 2 lít nước lọc

- 1 trái cà chua

- ½ củ cà rốt

- ½ hành tây

- 1 củ tỏi

- Hành tím 5 tép

- Gừng 1 góc tầm 50gr

- Có thể thêm táo xanh, nấm hương khô rang lên vào phút rồi ngâm lấy nước cho vào.

Tất cả mang nướng cháy xém ở nhiệt độ 170 trong 15 phút.

Cách nấu bún bò giò heo:

Bước 1: Nấu nước lèo.

- Cho 2 lít nước nấu sôi bọt tăm thì cho hỗn hợp nướng vào, cho thịt bò vào nấu lửa liu riu (lưu ý là khi nó bắt đầu sôi là cho lửa nhỏ lại cứ nấu 45 phút – hơn 1 tiếng với lửa nhỏ, mở hé nắp ra.

- Sau khi nấu được 1 tiếng thì đậy nắp, tắt bếp ủ nồi nước thêm 45 phút nữa.

Bước 2: Song song đó bắc một nồi nước khác để luộc giò heo – cho thêm sả gừng cho thơm, nồi giò heo cũng nấu lửa nhỏ, nếu không nước bị đục, nước trong thì tận dụng cho vào chung với nồi nước lèo cho ngọt, nếu nước đục thì bỏ nước, lấy giò.

Bước 3: Huyết, bò viên, da heo, gân, luộc riêng rồi bỏ nước.

Bước 4: Ủ xong thì cho thịt bò ra thao đá trong 2-3 phút rồi lấy ra thái miếng vừa ăn

Sau đó thì cho sate, dầu màu điều và sả đập, thơm, ngò gai vào nồi nấu thêm 30 phút nữa, lửa vừa rồi nêm gia vị. cho mắm ruốc vào.

Bước 5: Xếp bún vào tô và chan nước lèo, ăn kèm chanh, ớt, nước mắn mặn, sate.

Nước dùng được ninh từ xương ống trong nhiều giờ, trong veo nhưng ngọt tự nhiên, quyện cùng mùi sả thoang thoảng và chút cay nhẹ của ớt sa tế kích thích vị giác.

Miếng giò heo mềm béo, vừa phải, thịt bò thái mỏng chín tới, ăn kèm sợi bún trắng mềm và rau sống tươi mát tạo nên hương vị hài hòa, no bụng mà không ngán.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Phan Thy thực hiện.