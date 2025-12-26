Loại thịt được nhiều người yêu thích nhất, rẻ hơn thịt bò, ngon thịt cừu, chế biến cách này cực ngon

Thịt heo là thực phẩm quen thuộc được nhiều gia đình lựa chọn cho bữa ăn gia đình. Loại thịt này có tác dụng bao gồm hỗ trợ xây dựng cơ bắp, phục hồi cơ thể, tăng cường sức đề kháng, tốt cho xương và răng, cải thiện sức khỏe làn da và tóc, đồng thời duy trì chức năng tuyến giáp.

Ngoài ra, loại thịt này còn chứa 9 axit amin thiết yếu cần thiết cho sự tăng trưởng và duy trì cơ thể.

Với loại thịt này, bạn đừng kho thịt hay luộc mà làm món xá xíu vừa đẹp mắt vừa thơm ngon đậm đà như sau:

Nguyên liệu làm thịt xá xíu:

- 1kg thịt tùy thích nạc/mỡ có thể dùng thăn/ba chỉ/mông

- 1 gói (60g) sốt xá xíu

- 30 g dầu hào

- 20ml rượu mai quế lộ (phải có) để tạo mùi đặc trưng của xá xíu không thay được.

- 30 g mật ong/mạch nha (không có dùng đường cũng được nhưng mật ong/mạch nha giúp thịt bóng đẹp hơn)

- Một ít hành, tỏi, rễ mùi ta, hạt tiêu (Định lượng 20gram là tầm 1 thìa to).

Cách làm thịt xá xíu: Ngâm thịt trong gia vị

Cách làm thịt xá xíu:

- Thịt rửa sạch để ráo.

- Trộn tất cả nguyên liệu trên ướp vào thịt đảo đều. Cho vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm cho ngấm.

Cách làm thịt xá xíu: Ướp thịt đều để ngăn mát tủ ít nhất 6 tiếng cho thịt ngấm gia vị

- Nướng lò hoặc nồi chiên không dầu 120 độ mỗi mặt tầm 10 phút, lấy đũa xiên không thấy thịt ra nước đỏ là đạt.

Cách làm thịt xá xíu: Nướng bằng nồi chiên không dầu hoặc lò nướng đều được

- Tăng nhiệt lên 180 độ mỗi mặt 3 phút cho thịt xém bớt mỡ, vớt ra để nguội bớt.

- Xoa một lớp mật ong/mạch nha lên bề mặt

- Cho vào nồi nướng lại 200 độ mỗi mặt 2 phút cho thịt lên màu.

Cách làm thịt xá xíu: Thành phẩm sau khi nướng vàng đẹp

- Nhấc ra cho thịt ráo dầu là xong.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Nguyen Quoc Thanh thực hiện