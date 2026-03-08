Bộ phận giá rẻ, chứa cả kho collagen, giúp đẹp da, chống lão hoá, nấu món này đậm vị, thơm lừng

Bộ phận này của con heo chứa hàm lượng collagen tự nhiên cao, giúp hỗ trợ độ đàn hồi của da, tốt cho khớp và mô liên kết: Móng giò.

Bộ phận này còn là nguồn protein dồi dào giúp cơ thể phục hồi và duy trì năng lượng. Móng giò cũng cung cấp một số khoáng chất như sắt, kẽm và canxi, góp phần tăng sức đề kháng và hỗ trợ xương chắc khỏe.

Từ bộ phận này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, trong đó có món móng giò hầm xì dầu.

Điểm đặc biệt của món ăn này nằm ở sự kết hợp giữa gia vị như hoa hồi, quế, lá hương diệp, hoa tiêu đỏ cùng xì dầu, hắc xì dầu và tương đậu tương. Nhờ vậy, móng giò có màu nâu cánh gián óng ả, hương thơm hấp dẫn, vị mặn ngọt hài hòa.

Hầm đúng độ, móng giò mềm rục phần bì nhưng phần thịt vẫn giữ được độ săn nhẹ, ăn cùng cơm nóng thì “hao cơm” vô cùng. Dân Việt giới thiệu cách làm món móng giò hầm xì dầu như sau:

Nguyên liệu làm móng giò hầm xì dầu:

- Móng giò: 500g

*Gia vị

- Tỏi, gừng

- Hoa hồi, vỏ quế khô, lá hương diệp khô

- Hoa tiêu đỏ (loại không cay)

- 1 quả ớt khô

- 6–7 viên đường phèn vàng

- 3 thìa xì dầu

- 2 thìa hắc xì dầu (tạo màu)

Hoa tiêu

- 1 thìa dầu hào

- 1 thìa rượu nấu ăn

- 1 thìa tương đậu tương

- 1 cây hành boa-rô (đại hành, phần thân trắng to)

- 1 nhánh hành lá (rắc sau cùng)

Cách làm móng giò hầm xì dầu: Cho các nguyên liệu hình và móng giò vào nồi

Cách làm móng giò hầm xì dầu:

- Móng giò chặt miếng vừa ăn.

- Luộc sơ với gừng, hành boa-rô và 1 thìa rượu nấu ăn để khử mùi hôi.

- Vớt ra rửa lại sạch, dùng giấy thấm khô nước.

Cách làm móng giò hầm xì dầu: Chuẩn bị hầm

- Đun nóng chảo, cho đường phèn vào đảo đến khi tan và chuyển màu cánh gián.

- Cho móng giò vào xào để áo đều màu.

- Tiếp tục cho toàn bộ gia vị hầm đã chuẩn bị vào xào khoảng 2–3 phút cho ngấm.

- Chuyển tất cả sang nồi hầm, thêm nước sâm sấp mặt thịt (không ngập quá).

Cách làm móng giò hầm xì dầu: Đun nhỏ lửa

- Nếu dùng nồi áp suất: hầm khoảng 35–40 phút.

- Nếu hầm nồi đất: đun lửa nhỏ khoảng 2,5–3 tiếng để thịt mềm nhưng vẫn giữ độ giòn nhẹ.

Cách làm móng giò hầm xì dầu: Cho đủ gia vị

- Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị.

- Rắc hành lá và vừng rang nếu thích.

Thành phẩm món ăn có màu nâu óng đẹp mắt, thơm lừng mùi gia vị, phần bì mềm dẻo, thịt thấm đậm đà. Một nồi móng giò hầm xì dầu thơm lừng, ăn cùng cơm nóng rất ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Trác Chiêu Quân thực hiện.