Mách bạn cách làm bún chả bằng nồi chiên không dầu nhanh chóng, sạch sẽ, tiện lợi

Món bún chả hấp dẫn vì sự hòa quyện hài hòa giữa vị ngọt đậm đà của thịt nướng, vị chua thanh dịu nhẹ của nước mắm pha, chút cay nồng của ớt tỏi và cảm giác tươi mát từ các loại rau sống.

Tất cả tạo nên hương vị vừa dân dã, gần gũi, vừa đủ tinh tế để khiến người ăn khó quên ngay từ miếng đầu tiên. Dù thưởng thức vào buổi sáng, trưa hay chiều, một bát bún chả nóng hổi vẫn luôn mang lại cảm giác tròn vị.

Tuy nhiên nhiều người ngại làm bún chả ở nhà vì công đoạn nướng chả khá mất thời gian, lại dễ ám mùi khói trong nhà.

Thực ra, với cách làm bún chả này, chỉ cần biến tấu một chút ở khâu chế biến, bạn vẫn có thể giữ trọn hương vị thơm ngon đặc trưng mà không cần nhóm bếp than hay đứng canh lửa vất vả.

Với cách làm đơn giản bằng nồi chiên không dầu, những miếng chả vẫn vàng ruộm, dậy mùi, ăn kèm bún tươi, rau sống và bát nước mắm chua ngọt là đã đủ để có một bữa ăn chuẩn vị Hà Nội ngay tại nhà.

Dân Việt giới thiệu cách làm bún chả bằng nồi chiên không dầu không ám khói, ít dầu mỡ mà thành phẩm mềm ngọt, thơm ngon như sau:

Dân Việt giới thiệu cách làm bún chả bằng nồi chiên không dầu không ám khói,

Nguyên liệu làm bún chả:

- 500g thịt ba chỉ (làm chả miếng)

- 400g thịt nạc vai xay (làm chả viên)

- Bột hành, tỏi, tiêu

- Gia vị: nước mắm, dầu hào, mật ong (hoặc đường), nước hàng (tuỳ thích)

- Bún tươi, rau sống

- Su hào, cà rốt

Nguyên liệu làm bún chả

Cách làm bún chả:

Ướp thịt

- Chả miếng: Thịt cắt lát mỏng, ướp với nước mắm, dầu hào, mật ong, tiêu, bột hành, tỏi. Để ngấm ít nhất 30 phút (hoặc qua đêm trong tủ lạnh).

- Chả viên: Thịt xay trộn gia vị như trên, có thể thêm chút mỡ băm để chả không bị khô, vo viên dẹt.

Nướng bằng nồi chiên không dầu

- Làm nóng nồi 180°C – 5 phút

- Nướng chả miếng và chả viên 180°C khoảng 10 phút (tuỳ nồi, có thể lật mặt cho vàng đều)

Cách làm bún chả: Thịt vàng ươm

Pha nước chấm

- Công thức: 1 mắm – 1 đường – 1 giấm – 5 nước lọc

- Vị thanh, dễ ăn, rất hợp cho cả nhà và các bé.

Đồ chua

- Su hào, cà rốt thái nhỏ, bóp muối rửa sạch vắt khô, trộn giấm + đường là xong.

Cách làm bún chả: Hương vị cực ngon

Thưởng thức

- Xếp bún, rau sống ra đĩa. Chả nướng nóng hổi bày lên, chan nước chấm hoặc chấm riêng đều ngon.

- Mỗi loại chả một vị, ăn kèm rau sống, đảm bảo cả nhà đều gật gù khen ngon, làm tại nhà vừa sạch, vừa vui, lại tiết kiệm.

Chúc các bạn thành công với cách làm bún chả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Phương Ruby Cherry thực hiện.