Loại cá rẻ tiền, bán đầy chợ, nhiều omega-3 hơn cá hồi, giàu sắt hơn thịt bò, nấu món này ngon tuyệt

Cá nục là một loại cá bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại cá này tốt cho tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, da và tóc, hỗ trợ giảm stress, giảm viêm khớp, và có thể giúp giảm nguy cơ ung thư.

Theo các nghiên cứu, cá nục là nguồn cung cấp dồi dào vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như sắt, protein, canxi, phốt pho, kali, selen, magie, vitamin A, D, K, B12, C, choline và folate.

Đặc biệt, loại cá này chứa hàm lượng lớn axit béo omega-3, omega-6 cùng chất béo không bão hòa đơn – những thành phần quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Có nhiều cách chế biến cá nục khác nhau nhưng để có hương vị thơm ngon mà cách nấu lại đơn giản, không cầu kì mà rất ngon miệng, bạn có thể thử món bánh canh cá nục.

Món này không cần hầm xương mà nước dùng vẫn ngon ngọt tự nhiên, nước dùng trong veo, thơm ngọt. Dân Việt giới thiệu công thức nấu món bánh canh cá nục như sau:

Nguyên liệu làm bánh canh cá nục:

- Cá nục

- Bột mì, bột gạo, bột năng

- Hành tím, tỏi, rau răm

- Nước mắm

- Trứng cút

Cách làm bánh canh cá nục:

- Trước hết, cá nục đem rửa với muối gừng giã nhuyễn rồi cho vào nồi luộc với nước sôi, vài lát gừng và hành tím trong 8-10 phút để khử tanh.

- Vớt ra gỡ thịt, để riêng đầu và xương cá sẽ xay với một xíu nước, lọc thật kĩ để cho vào nước dùng.

Rim cá lửa nhỏ thịt cá sẽ thấm gia vị, thật nhiều ớt để át mùi tanh của cá

- Thịt cá cho vào nồi chiên vàng sơ 2 mặt. Giã nhuyễn hành tím tỏi đầu hành lá và ớt bột rồi cho vào nồi đang chiên cá để phi thơm, cho tiếp nước mắm ngon, bột nêm, tiêu và xíu nước sôi để rim cá với lửa nhỏ. Rim càng nhỏ lửa càng lâu thì gia vị càng thấm vào cá.

- Thịt cá rim săn lại rồi thì cho nước sôi vào, đun lửa vừa khi nồi sôi lăn tăn thì nêm nếm gia vị, cho trứng cút vào.

- Bánh canh nhồi theo công thức 2 bột mì : 1 bột hỗn hợp (1/2 bột gạo + 1/2 bột năng). Cho nước nóng vào từ từ trộn đều rồi nhồi. Khi bột mềm mịn thành khối thì chia ra cán mỏng và xắt sợi.

Sợi bánh canh tự làm

- Trụng riêng bánh canh, sau đó mới vớt ra cho vào nồi nước dùng. Khi ăn cho hành ngò rau răm xắt vào cùng, kèm đồ chua có hành tím, cà rốt, ớt, tiêu xanh ngâm trước đó một ngày.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đan Vy thực hiện