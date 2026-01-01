Loại thịt dân dã nhất, rẻ hơn thịt bò, dễ ăn hơn thịt cừu, kho kiểu này đánh vèo cả nồi cơm

Thịt heo là một trong những loại thịt phổ biến nhất, không chỉ là nguồn cung cấp protein dồi dào cho cơ bắp, thịt lợn còn chứa một lượng lớn vitamin, khoáng chất thiết yếu mà cơ thể cần để duy trì năng lượng và các chức năng quan trọng.

Loại thịt này là một nguồn protein chất lượng cao, cung cấp đầy đủ các acid amin thiết yếu cần thiết cho sự phát triển cơ bắp.

Nó rất giàu vitamin nhóm B, đặc biệt là B1 (thiamine) giúp chuyển hóa năng lượng và B12 cần thiết cho chức năng thần kinh, sản xuất hồng cầu.

Loại thịt này cũng chứa các khoáng chất quan trọng như kẽm, hỗ trợ hệ miễn dịch và sắt heme, một dạng sắt dễ hấp thu giúp ngăn ngừa thiếu máu.

Từ thịt heo có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, Dân Việt giới thiệu cách làm món thịt nạc kho tiêu vừa dễ làm vừa ngon miệng như sau:

Nguyên liệu kho thịt với tiêu:

- Thịt nạc dăm

- Tiêu, bột ngọt

- Hành tím

- Đường, hạt nêm, nước mắm, nước màu

Cách làm kho thịt với tiêu:

- Thịt nạc dăm đầu mềm, đem rửa với nước muối loãng, rửa lại bằng nước sạch, để ráo. Cắt thịt thành các miếng mỏng vừa ăn

- Tiêu sọ lấy cỡ ½ muỗng cà phê đem đập nhỏ, cho vào phần thịt đã cắt.

- Tiếp tục cho hành tím băm + đường + hạt nêm + nước mắm + một ít nước màu + bột ngọt + tiêu xay, để ướp 30 phút.

- Bắc nồi đất lên bếp, phi thơm 1 ít hành tỏi băm rồi cho thịt vào xào săn. Tiếp đến, cho nước vào nồi, xâm xấp mặt thịt rồi nấu đến khi thịt sôi lên thì đảo đều.

- Sau đó giảm lửa nhỏ, kho đến khi thịt lên màu và nước sánh lại nữa là được. Rắc thêm hành lá tùy thích.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện