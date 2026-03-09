Bộ phận ngon nhất của con heo, giàu collagen, vitamin, đem làm món này mềm thấm, đẹp mắt, cực kỳ hao cơm

Bộ phận này không chỉ ngon mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể: Sườn non.

Bộ phận sườn non chứa nguồn protein dồi dào, giúp xây dựng và duy trì khối cơ.

Phần thịt bám quanh xương chứa nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là B1 và B12, góp phần hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và hoạt động của hệ thần kinh.

Ngoài ra, bộ phận này còn cung cấp sắt và kẽm giúp tăng sức đề kháng, cùng một lượng collagen tự nhiên từ phần sụn và mô liên kết, hỗ trợ làn da và khớp xương.

Từ sườn non có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon trong đó có món sườn rim Coca với phần thịt mềm, thấm vị mặn ngọt hài hòa, sốt sánh óng ánh đẹp mắt. Điểm hấp dẫn của món ăn nằm ở phần sườn non được rim chậm cùng Coca, giúp thịt mềm tự nhiên và tạo màu nâu cánh gián bắt mắt.

Vị ngọt nhẹ từ Coca quyện cùng nước mắm, tương ớt và tiêu tạo nên hương vị đậm đà, vừa miệng. Dân Việt giới thiệu cách làm sườn non rim Coca như sau:

Nguyên liệu làm sườn non rim Coca

- Sườn non

- Bột hành

- Hạt nêm

- Nước mắm

- Tương ớt

- Tiêu

- Dầu ăn

- Hành tím

- Coca

- Thơm (dứa)

Cách làm sườn non rim Coca

1. Sơ chế và ướp sườn

- Sườn non rửa sạch, chần qua nước sôi để loại bỏ tạp chất, để ráo.

Ướp sườn với bột hành, hạt nêm, tương ớt, nước mắm, dầu ăn

- Ướp sườn với bột hành, hạt nêm, nước mắm, tương ớt, tiêu và một ít dầu ăn.

- Trộn đều và để thấm gia vị khoảng 20–30 phút.

2. Rim sườn

- Phi thơm hành tím với dầu ăn.

- Cho sườn vào chiên sơ đến khi vàng đều các mặt.

Chiên sườn cho vàng

- Đổ Coca vào xâm xấp mặt sườn, thêm vài miếng thơm để tăng hương vị.

- Đun lửa vừa, nêm nếm lại cho vừa khẩu vị.

Cho vào coca, thơm, nêm gia vị cho vừa theo khẩu vị

- Rim đến khi nước sốt sánh lại, áo đều quanh miếng sườn.

- Rắc thêm chút tiêu trước khi tắt bếp.

Món ăn hoàn thành có màu nâu óng, thịt mềm, thấm vị, sốt đậm đà quyện cơm vô cùng hấp dẫn.

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuý Diễm thực hiện.