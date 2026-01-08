Loại thịt quốc dân, dễ ăn hơn thịt cừu, rẻ hơn thịt bò, tăng cơ, dưỡng sức, đem trộn miến thành món ngon tuyệt

Thịt gà là loại thịt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như cung cấp protein, hỗ trợ tăng cơ, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, và tăng cường hệ miễn dịch. Loại thịt này chứa các vitamin và khoáng chất quan trọng, giúp duy trì sức khỏe tổng thể.

Loại thịt này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không chứa nhiều chất béo.

Theo đông y, thịt gà là loại thịt có vị ngọt, tính ẩm, không độc, lành mạnh phổi, có tác dụng làm ôn trung ích khí, bổ tinh tủy giúp bồi bổ cơ thể cho người mắc bệnh lâu ngày.

Loại thịt này cũng là loại thực phẩm dễ chế biến thành nhiều món ăn nên thường xuyên được sử dụng tại nhà hoặc các nhà hàng. Dân Việt giới thiệu cách làm món miến trộn gà xé đơn giản, phù hợp cho bữa sáng của mọi gia đình như sau:

- Gà luộc cùng hành tây - hành tím - vài lát gừng - rễ ngò rí. Nửa con gà thường luộc tính từ lúc nước sôi thêm 10 phút và đậy nắp ủ thêm 15-20 phút.

- Vớt gà ra, dùng dầu hành tỏi phi trộn với bột nghệ để quết lên gà cho da gà thơm và có màu đẹp, hấp dẫn. Sau đó xé gà miếng vừa ăn.

- Bào hành tím để làm hành phi..

Nước sốt có thể cho thêm cả lòng mề xắt nhỏ

- Pha nước sốt: nước tương - tương ớt - dầu hào - hạt nêm - tiêu - nước luộc gà - giấm khuấy đều cho hoà quyện.

- Phi thơm tỏi xay, cho lòng gà băm nhỏ vào xào săn lại, thì cho nước sốt vào đun nhỏ lửa sôi lăn tăn là được.

Rưới nước sốt vào chuẩn bị trộn

- Nước luộc gà nêm nếm thêm xíu muối - hạt nêm - tiêu cho vừa ăn, thêm hành ngò vào.

- Miến trụng chín, cho vào tô trộn với dầu tỏi phi để không bị dính với nhau. Bày ra tô, thêm giá trụng, gà xé, rau răm - quế, hành phi. Rưới nước sốt vào trộn đều lên và thưởng thức.

Sợi miến tơi mềm không bị dính cục

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đan Vy thực hiện.