Đi chợ mua thịt bò, thấy dấu hiệu này nên bỏ ngay kẻo nhiễm sán

Nguy cơ sức khỏe khi ăn thịt bò nhiễm sán

Ăn phải thịt bò chứa ấu trùng sán dây bò có thể dẫn đến nhiễm sán dây ở người. Khi vào cơ thể, ấu trùng bám vào niêm mạc ruột, phát triển thành sán trưởng thành và gây rối loạn tiêu hóa kéo dài. Người mắc thường gặp các triệu chứng như đau bụng âm ỉ, tiêu chảy, đầy hơi, sụt cân, cơ thể mệt mỏi do khả năng hấp thu dinh dưỡng suy giảm. Nếu tình trạng kéo dài, người bệnh có nguy cơ thiếu máu mạn tính.

Trong trường hợp sán phát triển với số lượng lớn, đường ruột có thể bị tổn thương, sức đề kháng suy giảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng khác. Nặng hơn, sán dây dài trong ruột có thể gây tắc ruột, đau quặn bụng, buồn nôn hoặc nôn ói kéo dài - những biến chứng nguy hiểm cần được can thiệp y tế kịp thời.

Dấu hiệu nhận biết thịt bò nhiễm sán bằng mắt thường

Khi chọn mua thịt bò, việc quan sát kỹ bằng mắt thường là bước quan trọng để hạn chế nguy cơ mua phải thịt nhiễm sán.

Trước hết, cần chú ý đến màu sắc của thịt. Thịt bò nhiễm sán thường có màu nhạt, trắng đục hoặc tím tái, không đỏ hồng tự nhiên như thịt tươi. Đáng lưu ý là sự xuất hiện của những đốm trắng nhỏ li ti, kích thước tương đương đầu kim hoặc hạt gạo, nằm rải rác trong thớ thịt. Đây có thể là các nang sán ký sinh trong sợi cơ bò.

Về cấu trúc, thịt bò nhiễm sán thường kém săn chắc, mềm nhũn và ít đàn hồi. Khi ấn tay vào bề mặt, thịt dễ bị lõm và chậm trở lại trạng thái ban đầu. Nguyên nhân là do nang sán làm tổn thương mô cơ, khiến cấu trúc thịt bị phá vỡ.

Ngoài ra, khi cắt ngang miếng thịt, có thể thấy những “nang gạo” - các hạt trắng lớn hơn hạt gạo tẻ, bên trong chứa dịch đục hoặc các chấm nhỏ li ti. Đây là dấu hiệu nghi ngờ mạnh cho thấy thịt bò nhiễm ấu trùng sán dây.

Phân biệt nang sán và mỡ bò để tránh nhầm lẫn

Người tiêu dùng cần phân biệt rõ nang sán với mỡ bò để tránh nhầm lẫn. Mỡ bò thường có màu vàng nhạt, mềm, phân bố đều và khi dùng dao khía nhẹ sẽ dễ tan hoặc tách rời. Trong khi đó, nang sán có màu trắng đục, nằm chìm trong thớ thịt, được bao bọc bởi lớp màng mỏng và không tan khi cắt.

Trên thực tế, không phải mọi trường hợp thịt bò nhiễm sán đều có thể nhận biết rõ bằng mắt thường. Khi mức độ nhiễm nhẹ, số lượng nang sán ít và kích thước nhỏ, chúng thường nằm sâu trong cơ hoặc ở những vị trí ít được quan sát khi pha lóc. Lúc này, thịt vẫn giữ màu sắc và độ đàn hồi tương đối bình thường. Hơn nữa, ấu trùng sán thường ký sinh ở cơ nhai, lưỡi, cơ hoành hoặc tim, nên các phần thịt bán lẻ như đùi, bắp hay thăn có thể không biểu hiện dấu hiệu bất thường.

Cách chọn mua thịt bò an toàn

Để hạn chế nguy cơ mua phải thịt bò nhiễm sán, người tiêu dùng nên ưu tiên mua thịt tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch hoặc các điểm bán có chứng nhận kiểm dịch rõ ràng. Những nơi này thường có nguồn gốc minh bạch và được kiểm soát thú y chặt chẽ.

Ngoài ra, cần cảnh giác với thịt bò có giá rẻ bất thường so với mặt bằng chung, bởi đây có thể là thịt kém chất lượng, thịt tồn kho lâu ngày hoặc nghi nhiễm bệnh. Khi mua, nên lựa chọn thịt có dấu kiểm soát thú y hoặc tem truy xuất nguồn gốc - dấu hiệu cho thấy thịt đã được kiểm tra an toàn trước và sau giết mổ.

Chế biến đúng cách để phòng ngừa nhiễm sán

Thịt bò cần được nấu chín kỹ ở nhiệt độ từ 70-80°C và duy trì đủ thời gian để tiêu diệt hoàn toàn ấu trùng sán. Các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn bò tái, bò sống hay các món gỏi bò vì nguy cơ nhiễm ký sinh trùng rất cao. Bên cạnh đó, cần sử dụng dao, thớt riêng cho thực phẩm sống và chín để tránh lây nhiễm chéo.

Thịt bò sạch, được lựa chọn và chế biến đúng cách không chỉ an toàn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhờ hàm lượng protein chất lượng cao, sắt, kẽm và vitamin B12 dồi dào. Việc cẩn trọng ngay từ khâu chọn mua sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.