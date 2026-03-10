Cần Thơ: Con đường hoa kèn hồng thu hút đông đảo du khách tham quan

Bước vào mùa đẹp nhất trong năm, con đường kèn hồng tại xã Phú Tâm (trước đây thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đang trở thành tâm điểm chú ý của vùng đất miền Tây sông nước. Nhìn từ trên cao, cung đường hiện lên như một nét vẽ mềm mại, rực rỡ cắt ngang những mảng xanh mướt của ruộng đồng, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hiếm thấy.

Mỗi khi có luồng gió thổi qua, những cánh hoa mỏng manh khẽ khàng rơi xuống, tạo thành một thảm hoa lãng mạn trên mặt đường, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải dừng chân ngắm nhìn.

Ít ai biết rằng, vẻ đẹp "vạn người mê" này là kết quả của một hành trình kiên trì hơn một thập kỷ. Theo chủ trương tạo cảnh quan của chính quyền địa phương, những cây kèn hồng đầu tiên đã được trồng thử nghiệm từ năm 2012.

Ban đầu, chính quyền địa phương chỉ trồng thử nghiệm một vài cây để đánh giá mức độ thích nghi.

Sự thành công của những mầm xanh đầu tiên đã tạo tiền đề để tuyến đường được mở rộng lên gần 300 cây kèn hồng, chia đều thành hai hàng thẳng tắp dọc theo trục đường Hùng Vương.

Việc lựa chọn loài cây này không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ cao mà còn phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Sự thành công của mô hình này cho thấy hiệu quả từ việc đầu tư vào cảnh quan môi trường, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp và bền vững.

Sự kiên trì chăm sóc suốt hơn 10 năm qua của người dân và chính quyền xã Phú Tâm đã biến một con đường nông thôn bình thường trở thành một không gian văn hóa đặc sắc.

Chính sự nhẹ nhàng, thanh khiết của sắc hoa hòa quyện cùng không gian thoáng đãng của miền quê đã tạo nên một sức hút đặc biệt, giúp gắn kết cộng đồng và giới thiệu hình ảnh một miền Tây hiện đại, văn minh.

Chị Nguyễn Thị Lệ Trinh, 27 tuổi (ngụ TP. Cần Thơ) chia sẻ: "Người ta nói hoa kèn hồng là loài hoa của thanh xuân. Với bản thân tôi, mỗi mùa hoa nở làm tôi cảm thấy thấy tâm hồn mình cũng đang 'đâm chồi, nảy lộc' giữa vùng đất miền Tây".

Kể từ năm 2019, khi hàng cây bắt đầu vào độ nở rộ nhất, nơi đây đã nhanh chóng trở thành địa điểm "check-in" nổi tiếng, được giới trẻ ưu ái gọi bằng cái tên "góc Hàn Quốc" giữa lòng miền Tây.

Không chỉ thu hút các bạn trẻ đến chụp ảnh nghệ thuật, cung đường còn là nơi lý tưởng để các gia đình đưa con nhỏ đến tận hưởng không khí trong lành và lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm.

Sức hút của con đường không chỉ đến từ sắc hoa kèn hồng rực rỡ mà còn nằm ở nhịp sống chậm rãi của vùng quê. Với những du khách như chị Đặng Thị Lệ (ngụ Đồng Tháp), sự cộng hưởng giữa thiên nhiên và không gian yên bình chính là điểm nhấn khác biệt nhất.

Tại đây, người ta dễ dàng bắt gặp những nụ cười rạng rỡ của các thiếu nữ trong tà áo trắng, hay vẻ thư thái của người dân địa phương sau những giờ lao động vất vả.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên và bàn tay chăm sóc của con người đã biến một tuyến giao thông đơn thuần thành một không gian văn hóa, du lịch đầy sức sống, góp phần quảng bá hình ảnh con người và đất nước miền Tây hiền hòa, mến khách đến với bạn bè gần xa.