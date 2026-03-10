Ngôi miếu hơn ba thế kỷ ở Đài Loan với lễ rước kiệu và pháo nổ vang trời

Nằm tại thị trấn Bắc Cảng thuộc huyện Vân Lâm, Miếu Bắc Cảng Triều Thiên Cung từ lâu đã được xem là một trong những trung tâm tín ngưỡng thờ Nữ thần Ma Tổ linh thiêng và nổi tiếng nhất tại Đài Loan (Trung Quốc).

Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, ngôi miếu không chỉ là trung tâm tín ngưỡng quan trọng của người dân địa phương mà còn là điểm đến văn hóa – du lịch thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Trải qua nhiều lần mở rộng và trùng tu, đặc biệt là các đợt xây dựng lớn vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và giai đoạn 1959–1963, Triều Thiên Cung ngày nay trở thành một quần thể kiến trúc tôn giáo quy mô, mang đậm phong cách truyền thống Trung Hoa.

Công trình được bố trí theo dạng cung điện với nhiều lớp sân và điện thờ nối tiếp nhau, tạo nên chiều sâu không gian và sự trang nghiêm đặc trưng của kiến trúc miếu cổ.

Điều khiến Triều Thiên Cung nổi bật không chỉ là quy mô mà còn là giá trị nghệ thuật trong từng chi tiết. Các mái hiên cong vút được trang trí bằng những mảng điêu khắc gốm nhiều màu sắc, tái hiện hình ảnh rồng, phượng và các tích truyện dân gian.

Trên đỉnh mái, những bức phù điêu gốm ghép tinh xảo – kỹ thuật trang trí truyền thống gọi là jiǎnnián – tạo nên vẻ rực rỡ và sống động, đặc biệt khi ánh nắng chiếu vào làm nổi bật từng mảnh gốm men.

Bên trong miếu, hệ thống cột gỗ và xà nhà được chạm khắc dày đặc các họa tiết truyền thống. Những bức chạm rồng uốn lượn quanh cột, các mảng phù điêu mô tả thần thoại hay hoa văn mây nước đều được thực hiện với kỹ thuật tinh vi của các nghệ nhân xưa. Nhiều tác phẩm điêu khắc gỗ tại đây đã tồn tại hàng trăm năm, trở thành những di vật nghệ thuật quý giá.

Không gian nội điện của Triều Thiên Cung gây ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và mỹ thuật tôn giáo.

Trần nhà bát giác được trang trí cầu kỳ, trong khi lối đi trung tâm nổi bật với những bức chạm đá trắng mô tả hình ảnh “song long tranh châu” – hai con rồng hướng về viên ngọc thiêng.

Các bức tường và lan can cũng được phủ kín bởi những mảng chạm khắc tinh xảo, tạo nên cảm giác như toàn bộ ngôi miếu là một bảo tàng nghệ thuật truyền thống.

Ngôi miếu sau khi tái thiết gồm hai khu chính: Phía trước thờ Nữ thần Ma Tổ, phía sau thờ Quan Âm Bồ Tát. Sáu gian ở cánh đông được dùng làm nơi ở cho các nhà sư.

Nhờ sự tinh tế trong kiến trúc và nghệ thuật trang trí, Triều Thiên Cung không chỉ là nơi hành hương mà còn được xem như một công trình tiêu biểu phản ánh kỹ thuật thủ công và thẩm mỹ truyền thống của người Hoa tại Đài Loan. Ngôi miếu hiện được xếp hạng di tích lịch sử quan trọng và là một trong những điểm tham quan văn hóa nổi tiếng nhất của vùng Bắc Cảng.

Ngày nay, mỗi năm có hơn bốn triệu du khách và tín đồ đến Triều Thiên Cung để dâng hương cầu phúc.

Du khách xoa bạc nén cầu tài lộc.

Con phố trước miếu vẫn còn lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ từ thời Nhật Bản chiếm đóng hoặc đầu thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc. Nơi đây tập trung nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, đặc sản truyền thống và các món ăn vặt địa phương, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp đặc trưng của các phố cổ Đài Loan.

Đối với du khách, hành trình đến Bắc Cảng không chỉ là chuyến tham quan một công trình tôn giáo mà còn là cơ hội khám phá văn hóa tín ngưỡng lâu đời của người dân ven biển Đông Á.

Mỗi năm vào tháng ba âm lịch, hàng vạn tín đồ từ khắp nơi đổ về Bắc Cảng để tham dự lễ hội mừng sinh nhật Nữ thần Ma Tổ, diễn ra vào ngày 23 tháng ba âm lịch.

Trong dịp này, tượng Ma Tổ được rước qua các con phố trong những đoàn diễu hành lớn với tiếng trống, chiêng, pháo và nhạc lễ truyền thống. Nhiều tín đồ tin rằng việc đi theo đoàn rước sẽ mang lại may mắn và bình an.

Khoảng thời gian từ sau Tết Nguyên đán đến sinh nhật Ma Tổ còn được gọi là “cơn sốt Ma Tổ tháng ba”, khi dòng người hành hương liên tục đổ về Triều Thiên Cung để dâng hương cầu phúc.

Trong những ngày này, khu vực quanh miếu gần như không ngủ. Các đoàn rước kiệu Ma Tổ đi qua những con phố chật kín người, tiếng trống, tiếng chiêng và nhạc lễ vang lên liên hồi.

Điểm đặc biệt gây ấn tượng mạnh với du khách là nghi thức đốt pháo dày đặc. Dọc các con phố dẫn về miếu, từng dải pháo đỏ được treo dài trước cửa nhà và cửa hàng.

Khi đoàn rước đi qua, pháo được châm lửa đồng loạt, tạo nên những tràng nổ giòn vang và khói đỏ phủ kín không gian.

Theo quan niệm của người dân địa phương, tiếng pháo không chỉ để chào đón Nữ thần mà còn mang ý nghĩa xua đuổi điều xấu, cầu mong bình an và may mắn.

Không khí lễ hội rộn ràng với những đoàn rước, tiếng pháo nổ vang và các nghi lễ tôn giáo truyền thống đã biến Bắc Cảng thành một trong những điểm hành hương sôi động nhất Đài Loan.

Vì vậy, càng nhiều pháo nổ thì càng thể hiện lòng thành của tín đồ. Không khí lễ hội vì thế luôn rộn ràng, náo nhiệt, với sắc đỏ của giấy pháo phủ kín mặt đường, trở thành một hình ảnh rất đặc trưng của mùa lễ hội Ma Tổ ở Bắc Cảng.