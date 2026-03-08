Khách Tây thưởng thức món lạ ở vỉa hè Đà Nẵng, nức nở khen giòn, ngon

Trong chuyến du lịch Đà Nẵng gần đây, ngoài tham quan một số địa điểm, di tích lịch sử nổi tiếng ở địa phương, Matt – du khách đến từ Mỹ còn dành thời gian trải nghiệm ẩm thực đường phố.

Ốc hút là một trong những món ăn dân dã mà Matt thấy ấn tượng từ cách thưởng thức đến hương vị, liên tục xuýt xoa khen ngon.

Matt thưởng thức món ốc hút vỉa hè ở Đà Nẵng

Ở Đà Nẵng, ốc hút (ốc xào) là món ăn vặt, “ăn chơi” được người bản địa yêu thích, thường chế biến từ các loại ốc to, nhỏ khác nhau như ốc gạo, ốc bươu...

Sở dĩ có tên gọi như vậy là do xuất phát từ cách thưởng thức độc đáo của món ốc này.

Theo đó, thay vì dùng tăm để khều như món ốc quen thuộc ở một số địa phương thì người ta sẽ dùng miệng để hút. Nhờ đó mà thực khách vừa có thể ăn được hết phần thịt ốc, vừa có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị phần nước xốt bên trong.

Ốc hút là món ăn được người Đà Nẵng ưa chuộng, thích hợp để nhậu lai rai trong những buổi tụ tập cùng bạn bè hoặc ăn nhẹ vào bữa xế chiều. Ảnh: Thảo Trinh

Matt cho biết, anh thưởng thức món ốc hút ở một quán ăn vỉa hè trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Không gian quán khá rộng, được thiết kế mở nên anh có thể thoải mái quan sát quá trình đầu bếp chế biến món ăn.

“Trông thật hấp dẫn. Có cả ốc nhỏ lẫn to. Món ăn này có mùi thơm thật tuyệt”, Matt thốt lên khi đĩa ốc hút nóng hổi được bưng lên.

Vị khách Tây liên tục trầm trồ trước cách chế biến, cách ăn và hương vị của món ốc hút

Theo quan sát của vị khách nước ngoài, một suất ốc hút tại đây khá đầy đặn, được phục vụ kèm theo bánh tráng nướng và nước chấm riêng.

Món ốc được chế biến hơi cay theo khẩu vị và sở thích của nhiều người địa phương.

“Hương vị rất ngon. Ốc có độ dai giống như sò và phần đầu giòn sần sật”, anh miêu tả.

Matt cũng tỏ ra khá thuần thục khi dùng tăm nhọn khều phần thịt trước rồi từ từ húp chút nước xốt bên trong vỏ ốc.

Anh nhận xét, nước ốc được chế biến khéo léo nên mùi vị thực sự ngon, không quá cay.

Du khách người Mỹ khen phần thịt đầu ốc giòn ngon

Vị khách Tây cũng thừa nhận, ốc hút nhỏ tuy khó ăn hơn ốc to nhưng hương vị không quá khác biệt.

Khi được hướng dẫn cách ăn con ốc nhỏ, anh cũng gật gù thể hiện sự thích thú vì có thêm kinh nghiệm thưởng thức và hiểu rõ tên gọi độc đáo của món ăn này.

“Với ốc nhỏ, bạn chỉ cần hút ra là được. Nhưng tôi thực sự thích loại ốc to hơn.

Tôi cũng thích cách cầm vỏ ốc lên, múc nước xốt rồi đưa lên miệng húp”, Matt hài hước chia sẻ.

Sau đó, anh cũng thử kết hợp bánh tráng nướng giòn chấm với nước xốt của món ốc hút và trầm trồ vì hương vị ngon, lạ miệng đến bất ngờ.

Ảnh: Matt DV