Không ngờ thịt gà trộn gỏi với lá ổi non lại ngon đến vậy

Món ngon từ gà Món ngon mỗi ngày Các món nộm, gỏi ngon
Không nhiều người biết thịt gà trộn gỏi với lá ổi non lại là món ăn vô cùng hấp dẫn và "tốn mồi" đến vậy.

Nguyên liệu:

- Gà ta: 1kg

- Lá ổi non

- 1 củ hành tây

- Rau húng quế

- Đường

- Tỏi, ớt

- Nước mắm

Cách làm:

- Gà rửa sạch, chần qua nước sôi với gừng và hành tím. Sau đó luộc vừa chín tới, đợi gà nguội thì xé miếng vừa ăn.

- Lá ổi nên chọn lá non, rửa sạch.

- Thái lá ổi thành sợi nhỏ, cho vào 1 muỗng đường, 1 muỗng nước cốt chanh và ngâm khoảng 10 phút để khi trộn gỏi không bị chát.

- Công thức pha nước mắm chua ngọt để trộn gỏi: 2 muỗng nước mắm + 2 muỗng đường + 4 muỗng nước + nước cốt 1 quả chanh. Khuấy đều hỗn hợp này để đường tan, nêm nếm cho vừa miệng.

- Trộn gà cùng lá ổi, hành tây, húng quế và nước mắm chua ngọt.

Thịt gà mềm dai, vị mặn ngọt chua cay kết hợp hài hòa với lá ổi&nbsp;non chát nhẹ, thơm đặc trưng khiến món ăn thêm phần hấp dẫn.

14/10/2025 23:50 PM (GMT+7)
