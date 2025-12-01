Vợ chồng Quế Ngọc Hải rong ruổi Ô Trấn cuối thu

Tận dụng khoảng thời gian V.League tạm nghỉ để nhường chỗ cho U22 Việt Nam thi đấu SEA Games, trung vệ Quế Ngọc Hải và bà xã Dương Thùy Phương ‘hâm nóng’ tình cảnh, cùng nhau check in mùa lá vàng Thượng Hải.

Điểm đến tiếp theo trong chuyến vi vu Trung Quốc của vợ chồng Quế Ngọc Hải là Ô Trấn (Wuzhen), cách Thượng Hải khoảng 140 km.

Ô Trấn là một trong 4 cổ trấn nổi tiếng bên sông Dương Tử, thu hút du khách bởi vẻ đẹp tĩnh mịch, cổ kính. Nơi đây còn được mệnh danh là Venice của châu Á bởi những dòng kênh xanh và các cầu đá uốn lượn.

Hầu hết những ngôi nhà ở cổ trấn đều được xây dựng từ thời nhà Minh thế kỷ 14. Ô Trấn với lịch sử hơn 1.300 năm tuổi cũng được UNESSCO công nhận là di sản thế giới, thu hút du khách cả 4 mùa trong năm. Cổ trấn dài khoảng 2 km với nhiều làng nghề, làng cổ, chợ ven sông truyền thống.

Ô Trấn chia thành 4 khu vực là Đông Sách, Tây Sách, Nam Sách và Bắc Sách. Trong đó, Đông Sách và Tây Sách là hai khu vực chính được nhiều du khách ghé thăm nhất.

Đông Sách trầm mặc, nhuốm màu thời gian còn Tây Sách có phần sầm uất, nhộn nhịp hơn khi tập trung hàng quán, khách sạn, các điểm check in.

Quế Ngọc Hải sinh năm 1993, được đánh giá là trung vệ hàng đầu Việt Nam trong khoảng 10 năm qua. Thùy Phương sinh năm 1995, từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Vinh.

Quế Ngọc Hải và bà xã làm đám cưới hồi tháng 1/2018. Cặp uyên ương có ba con gái: Sunny sinh năm 2018, Kem sinh năm 2022 và Gạo sinh hồi tháng 2. Sau khi kết hôn, Thùy Phương ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái và kinh doanh online, giúp Ngọc Hải yên tâm thi đấu.