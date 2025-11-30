Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Loại lá mọc đầy bờ rào nướng cùng thịt xiên vừa ngon vừa bổ

Thịt xiên nướng lá lốt có hương vị hấp dẫn rất khác biệt so với món thịt nướng thông thường. Rắt thêm chút bột rang muối bảo đảm ai ăn cũng mê.

Loại lá mọc đầy bờ rào nướng cùng thịt xiên vừa ngon vừa bổ - 1

Nguyên liệu:

- 1kg thịt nạc vai

- Lá lốt: 10–15 lá

- Hành tím, tỏi băm, hạt tiêu, nước mắm, hạt nêm, mật ong

- Gạo tẻ, đậu xanh, hạt sen để làm muối rang.

Cách làm:

1. Sơ chế: Thịt rửa sạch, thái miếng vừa ăn. Lá lốt rửa sạch, để ráo rồi thái nhuyễn.

Loại lá mọc đầy bờ rào nướng cùng thịt xiên vừa ngon vừa bổ - 2

2. Ướp thịt:

- Cho thịt vào tô, thêm hành tỏi băm, hạt tiêu, nước mắm, hạt nêm, một chút mật ong và lá lốt thái nhỏ. Trộn đều, ướp 1–2 tiếng cho ngấm đều gia vị.

3. Xiên và nướng:

Loại lá mọc đầy bờ rào nướng cùng thịt xiên vừa ngon vừa bổ - 6

- Xiên thịt vào que, cho vào nồi chiên hoặc lò nướng ở 180˚C trong 30–40 phút.

Khi thịt chín vàng, thơm phức là đã rất hấp dẫn rồi.

4. Làm muối rang:

Loại lá mọc đầy bờ rào nướng cùng thịt xiên vừa ngon vừa bổ - 9

- Cho gạo, đậu xanh, hạt sen vào chảo rang vàng đều, sau đó giã nhỏ (hoặc xay nhẹ tay). Khi thịt nướng xong, rắc hỗn hợp muối này lên thịt và đảo nhẹ cho áo đều.

Thành phẩm:

Miếng thịt vàng ươm, thơm nức mùi lá lốt, giòn bên ngoài, mềm bên trong.

Theo Thanh Huệ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/11/2025 18:05 PM (GMT+7)
