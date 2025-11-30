Loại lá mọc đầy bờ rào nướng cùng thịt xiên vừa ngon vừa bổ

Nguyên liệu:

- 1kg thịt nạc vai

- Lá lốt: 10–15 lá

- Hành tím, tỏi băm, hạt tiêu, nước mắm, hạt nêm, mật ong

- Gạo tẻ, đậu xanh, hạt sen để làm muối rang.

Cách làm:

1. Sơ chế: Thịt rửa sạch, thái miếng vừa ăn. Lá lốt rửa sạch, để ráo rồi thái nhuyễn.

2. Ướp thịt:

- Cho thịt vào tô, thêm hành tỏi băm, hạt tiêu, nước mắm, hạt nêm, một chút mật ong và lá lốt thái nhỏ. Trộn đều, ướp 1–2 tiếng cho ngấm đều gia vị.

3. Xiên và nướng:

- Xiên thịt vào que, cho vào nồi chiên hoặc lò nướng ở 180˚C trong 30–40 phút.

Khi thịt chín vàng, thơm phức là đã rất hấp dẫn rồi.

4. Làm muối rang:

- Cho gạo, đậu xanh, hạt sen vào chảo rang vàng đều, sau đó giã nhỏ (hoặc xay nhẹ tay). Khi thịt nướng xong, rắc hỗn hợp muối này lên thịt và đảo nhẹ cho áo đều.

Thành phẩm:

Miếng thịt vàng ươm, thơm nức mùi lá lốt, giòn bên ngoài, mềm bên trong.