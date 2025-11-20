Thịt gà làm món này ngon miễn chê, ăn không muốn dừng

Nguyên liệu:

- Ức gà

- Bột chiên xù

- Bột mì

- Trứng gà

- Phô mai Mozzarella bào sợi

- Cà chua

- Lá húng quế tươi

- Muối, hạt tiêu, dầu ăn.

Cách làm:

- Sơ chế: Ướp thịt gà với muối, hạt tiêu khoảng 15 phút. Sau đó lăn từng miếng gà qua bột mì, trứng và bột chiên xù.

- Chiên ngập dầu, vàng đều hai mặt.

- Đặt gà chiên lên khay nướng, rưới xốt cà chua lên mặt, xếp vài lát cà chua tươi và rắc phô mai Mozzarella phủ đều.

- Cho vào lò nướng 180°C trong 8 - 10 phút cho đến khi phô mai tan chảy vàng óng.

Trang trí thêm lá húng quế, thưởng thức ngay khi còn nóng.

Gà chiên giòn rụm, vị phô mai béo thơm hòa quyện với cà chua ngon miễn chê.