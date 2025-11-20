Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thịt gà làm món này ngon miễn chê, ăn không muốn dừng

Sự kiện: Món ngon từ gà Món ngon mỗi ngày Tối nay ăn gì?
Gà chiên phô mai mang đến hương vị giòn rụm, béo thơm lại đậm đà.

Thịt gà làm món này ngon miễn chê, ăn không muốn dừng - 1

Nguyên liệu:

- Ức gà

- Bột chiên xù

- Bột mì

- Trứng gà

- Phô mai Mozzarella bào sợi

- Cà chua

- Lá húng quế tươi

- Muối, hạt tiêu, dầu ăn.

Cách làm:

Thịt gà làm món này ngon miễn chê, ăn không muốn dừng - 2

- Sơ chế: Ướp thịt gà với muối, hạt tiêu khoảng 15 phút. Sau đó lăn từng miếng gà qua bột mì, trứng và bột chiên xù.

Thịt gà làm món này ngon miễn chê, ăn không muốn dừng - 3

- Chiên ngập dầu, vàng đều hai mặt.

- Đặt gà chiên lên khay nướng, rưới xốt cà chua lên mặt, xếp vài lát cà chua tươi và rắc phô mai Mozzarella phủ đều.

- Cho vào lò nướng 180°C trong 8 - 10 phút cho đến khi phô mai tan chảy vàng óng.

Trang trí thêm lá húng quế, thưởng thức ngay khi còn nóng.

Gà chiên giòn rụm, vị phô mai béo thơm hòa quyện với cà chua ngon miễn chê.

Học cách nướng gà của thổ dân châu Phi, ngon mê ly
Học cách nướng gà của thổ dân châu Phi, ngon mê ly

Gà nướng Piri Piri là món ăn nổi tiếng của thổ dân châu Phi. Vị cay xé nhưng thơm nức, đậm đà khiến ai cũng thích mê.

-20/11/2025 13:50 PM (GMT+7)
