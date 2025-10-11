Ghẹ làm cách này ai ăn cũng "nghiện"

Nguyên liệu:

- Ghẹ: 700gr

- Me chín: 200gr

- Nước ấm: 500ml

- Tương cà: 4 thìa canh

- Đường: 4 thìa canh

- Tỏi và gừng băm nhuyễn

- Đậu phộng, rau răm.

Cách làm:

Pha me chín với nước ấm, bóp nhẹ đến khi tan hết để lấy nước cốt me, bỏ hạt.

Ghẹ rửa sạch, tách đôi, chiên chín rồi vớt ra để riêng.

Phi thơm tỏi và gừng, cho nước cốt me, tương cà và đường vào đun sôi, nêm nếm lại cho vừa ăn.

Cho ghẹ vào đảo đều, đun tầm 4-5 phút cho nước sốt sệt sệt lại, ghẹ ngấm đều nước sốt thì tắt bếp.

Cho ghẹ ra đĩa cùng rau răm, rắc thêm đậu phộng rang là hoàn thiện món ăn siêu hấp dẫn.

Ghẹ đẫm sốt, ăn kèm bánh mì rất ngon!