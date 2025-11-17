Học cách nướng gà của thổ dân châu Phi, ngon mê ly

Nguyên liệu:

- 4 cái đùi gà

Gia vị ướp gà:

- 1/3 củ hành tây, thái miếng

- 3 quả ớt sừng đỏ

- 1 thìa canh rễ hoặc cuống rau mùi thái nhỏ

- 2 thìa canh hành khô băm nhuyễn

- 2 thìa canh tỏi băm nhỏ

- 1 thìa cà phê ớt bột

- 1 thìa canh lá oregano khô (nếu có)

- Nước cốt 1 quả chanh

- 3 thìa canh mật ong

- 4 thìa canh dầu ăn hoặc dầu ô liu

- 1 thìa cà phê muối

- 1 thìa cà phê hạt tiêu

- 120ml nước cốt dừa

Cách làm:

Bước 1: Cho toàn bộ nguyên liệu gia vị ướp gà vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn.

Bước 2: Dùng dao khứa 3 đường sâu ngang đùi gà để gia vị dễ thấm.

Bước 3: Đặt gà vào hộp hoặc tô lớn, đổ ngập hỗn hợp ướp lên gà. Ướp ít nhất 90 phút, tốt nhất là qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh.

Bước 4: Làm nóng lò ở 180°C. Đặt gà lên giá nướng, lót giấy nến hoặc khay chống dính bên dưới. Nướng trong 30–40 phút đến khi gà xém vàng, thơm nức mũi.

Mẹo nhỏ: Trong lúc nướng, có thể quét thêm nước ướp lên gà 1–2 lần để thịt mềm, da bóng và thấm vị hơn.