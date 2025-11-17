Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Học cách nướng gà của thổ dân châu Phi, ngon mê ly

Sự kiện: Món ngon từ gà Món ngon mỗi ngày
Gà nướng Piri Piri là món ăn nổi tiếng của thổ dân châu Phi. Vị cay xé nhưng thơm nức, đậm đà khiến ai cũng thích mê.

Nguyên liệu:

- 4 cái đùi gà 

Gia vị ướp gà:

- 1/3 củ hành tây, thái miếng

- 3 quả ớt sừng đỏ

- 1 thìa canh rễ hoặc cuống rau mùi thái nhỏ

- 2 thìa canh hành khô băm nhuyễn

- 2 thìa canh tỏi băm nhỏ

- 1 thìa cà phê ớt bột

- 1 thìa canh lá oregano khô (nếu có)

- Nước cốt 1 quả chanh

- 3 thìa canh mật ong

- 4 thìa canh dầu ăn hoặc dầu ô liu

- 1 thìa cà phê muối

- 1 thìa cà phê hạt tiêu

- 120ml nước cốt dừa

Cách làm:

Bước 1: Cho toàn bộ nguyên liệu gia vị ướp gà vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn.

Bước 2: Dùng dao khứa 3 đường sâu ngang đùi gà để gia vị dễ thấm.

Bước 3: Đặt gà vào hộp hoặc tô lớn, đổ ngập hỗn hợp ướp lên gà. Ướp ít nhất 90 phút, tốt nhất là qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh.

Bước 4: Làm nóng lò ở 180°C. Đặt gà lên giá nướng, lót giấy nến hoặc khay chống dính bên dưới. Nướng trong 30–40 phút đến khi gà xém vàng, thơm nức mũi.

Mẹo nhỏ: Trong lúc nướng, có thể quét thêm nước ướp lên gà 1–2 lần để thịt mềm, da bóng và thấm vị hơn. 

17/11/2025 14:30 PM (GMT+7)
