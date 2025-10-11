Cách làm món miến siêu nhanh, mềm ngon, ai ăn cũng khen nức nở

Món miến này rất dễ làm.

Nguyên liệu:

1 cây cải thảo, sốt tỏi, miến, tôm.

Cách làm:

Quét một lớp dầu mỏng ở đáy nồi, xếp cải thảo đã rửa sạch vào, những lá to có thể xé nhỏ. Rắc một ít muối, thêm một thìa sốt tỏi. Vì sốt tỏi đã mặn sẵn, nên nên nêm nếm cẩn thận.

Ngâm miến trong nước ấm cho mềm rồi để ráo, trải đều lên lớp cải thảo. Không nên ngâm quá lâu, giữ lại chút độ dai để khi nấu không bị bở, ăn sẽ ngon hơn.

Tôm tươi bóc vỏ, bỏ đầu nhưng giữ lại phần đuôi. Dùng dao rạch nhẹ lưng tôm để lấy chỉ đen. Khi mở lưng tôm như vậy, gia vị sẽ dễ thấm hơn. Xếp tôm thành vòng tròn lên miến, đuôi hướng lên trên cho đẹp mắt.

Cho thêm một lớp sốt tỏi lên tôm, rót vào một bát nước sôi (có thể cho nhiều hơn một chút vì miến hút nước khá nhanh). Đậy nắp và hầm khoảng 7–8 phút. Rắc thêm hành lá khi dọn ra.

Cách làm sốt tỏi:

Chuẩn bị nhiều tỏi, đập dập, thêm ít ớt đỏ hoặc ớt hiểm nhỏ nếu thích cay, rồi băm nhuyễn. Cho nhiều dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi cho tỏi vào, không đảo ngay mà chiên tỏi một chút, khi phần dưới hơi vàng giòn thì tắt bếp, đảo đều. Nêm gia vị với một ít tiêu trắng, 5 muỗng nước tương, thêm chút dầu hào, ít giấm, nửa muỗng muối, và chút hắc xì dầu để tạo màu cho đẹp mắt. Đảo đều là đã hoàn thành sốt tỏi.