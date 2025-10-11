Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Cách làm món miến siêu nhanh, mềm ngon, ai ăn cũng khen nức nở

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Món miến này cực kỳ dễ làm, chỉ cần cho tất cả nguyên liệu vào nồi đất, đậy nắp lại hầm vài phút là xong.

Món miến này rất dễ làm.

Món miến này rất dễ làm.

Nguyên liệu:

1 cây cải thảo, sốt tỏi, miến, tôm.

Cách làm:

Quét một lớp dầu mỏng ở đáy nồi, xếp cải thảo đã rửa sạch vào, những lá to có thể xé nhỏ. Rắc một ít muối, thêm một thìa sốt tỏi. Vì sốt tỏi đã mặn sẵn, nên nên nêm nếm cẩn thận.

Quét một lớp dầu mỏng ở đáy nồi, xếp cải thảo đã rửa sạch vào, những lá to có thể xé nhỏ. Rắc một ít muối, thêm một thìa sốt tỏi. Vì sốt tỏi đã mặn sẵn, nên nên nêm nếm cẩn thận.

Ngâm miến trong nước ấm cho mềm rồi để ráo, trải đều lên lớp cải thảo. Không nên ngâm quá lâu, giữ lại chút độ dai để khi nấu không bị bở, ăn sẽ ngon hơn.

Ngâm miến trong nước ấm cho mềm rồi để ráo, trải đều lên lớp cải thảo. Không nên ngâm quá lâu, giữ lại chút độ dai để khi nấu không bị bở, ăn sẽ ngon hơn.

Tôm tươi bóc vỏ, bỏ đầu nhưng giữ lại phần đuôi. Dùng dao rạch nhẹ lưng tôm để lấy chỉ đen. Khi mở lưng tôm như vậy, gia vị sẽ dễ thấm hơn. Xếp tôm thành vòng tròn lên miến, đuôi hướng lên trên cho đẹp mắt.

Tôm tươi bóc vỏ, bỏ đầu nhưng giữ lại phần đuôi. Dùng dao rạch nhẹ lưng tôm để lấy chỉ đen. Khi mở lưng tôm như vậy, gia vị sẽ dễ thấm hơn. Xếp tôm thành vòng tròn lên miến, đuôi hướng lên trên cho đẹp mắt.

Cho thêm một lớp sốt tỏi lên tôm, rót vào một bát nước sôi (có thể cho nhiều hơn một chút vì miến hút nước khá nhanh). Đậy nắp và hầm khoảng 7–8 phút. Rắc thêm hành lá khi dọn ra.

Cho thêm một lớp sốt tỏi lên tôm, rót vào một bát nước sôi (có thể cho nhiều hơn một chút vì miến hút nước khá nhanh). Đậy nắp và hầm khoảng 7–8 phút. Rắc thêm hành lá khi dọn ra.

Cách làm món miến siêu nhanh, mềm ngon, ai ăn cũng khen nức nở - 6

Cách làm sốt tỏi:

Chuẩn bị nhiều tỏi, đập dập, thêm ít ớt đỏ hoặc ớt hiểm nhỏ nếu thích cay, rồi băm nhuyễn. Cho nhiều dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi cho tỏi vào, không đảo ngay mà chiên tỏi một chút, khi phần dưới hơi vàng giòn thì tắt bếp, đảo đều. Nêm gia vị với một ít tiêu trắng, 5 muỗng nước tương, thêm chút dầu hào, ít giấm, nửa muỗng muối, và chút hắc xì dầu để tạo màu cho đẹp mắt. Đảo đều là đã hoàn thành sốt tỏi.

6 món hầm thơm ngon đại bổ, người vụng mấy cũng làm được
6 món hầm thơm ngon đại bổ, người vụng mấy cũng làm được

Mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Với chị An An, vào bếp làm những món hầm thơm ngon, bổ dưỡng cho chồng là cách chị thể hiện sự yêu...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Hạnh (Theo Sohu) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2025 13:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon mỗi ngày Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN