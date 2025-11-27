Cách làm cơm gà Hội An chuẩn vị, ai cũng gật gù khen ngon

Nguyên liệu:

- Gà ta

- Dưa chuột, hành tây, cà rốt

- Rau răm, rau húng

- Hành, tỏi, gừng, nghệ

- Quất/chanh, ớt

- Nước mắm

- Muối, đường, hạt tiêu

- Mỡ gà

Cách làm:

- Luộc gà cùng nghệ/ bột nghệ và vài củ hành tím cho thơm.

- Vớt gà ra cho vào thau nước đá lạnh vài phút sẽ giúp phần da giòn, ngon.

- Phi thơm tỏi băm với mỡ gà, cho gạo vào đảo đều cùng một chút bột nghệ, 1 thìa cà phê hạt nêm để cơm có màu vàng hấp dẫn.

- Cho gạo vào nồi cơm nấu cùng với nước luộc gà.

- Hành tây và dưa chuột thái mỏng, cà rốt bào sợi, ngâm tất cả vào tô nước đá lạnh cho giòn.

- Nước xốt trộn gỏi gà: 3 thìa canh nước mắm + 1 thìa muối canh hảo hảo + 1/2 thìa cà phê hạt tiêu + 3 thìa canh đường + 4 thìa canh nước quất/chanh + 2 thìa canh nước luộc gà + tỏi, hành, ớt băm nhuyễn.

- Xé gà thành miếng vừa ăn, trộn với nước xốt cho thấm gia vị. sau 15 phút trộn cùng với cà rốt, dưa chuột, hành tây. Cuối cùng cho rau răm, rau húng vào để không bị thâm rau.

- Nước xốt chấm gà: xay nhuyễn gừng + tỏi + ớt + muối hảo hảo + nước quất + nước mắm + đường + nước luộc gà.

Cơm gà vàng óng, đậm vị, thịt gà luộc thơm mềm, gỏi gà chua ngọt vô cùng hấp dẫn!