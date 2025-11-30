Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Rau cải cúc có tác dụng gì?

Cải cúc có khả năng giúp phòng cảm cúm mùa lạnh và giữ ấm cơ thể. Với các thành phần như tinh dầu, axit amin, protid, glucid, lipid cùng vitamin A, B, C…, cải cúc mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhờ chứa nhiều vitamin, axit amin và carotenoid, cải cúc giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm lo âu và căng thẳng. Việc bổ sung cải cúc thường xuyên có thể hỗ trợ phòng ngừa suy giảm trí nhớ và một số vấn đề thần kinh ở người lớn tuổi. Chất kiềm mật và diệp lục trong cải cúc tham gia vào quá trình điều hòa huyết áp, giúp giảm cholesterol và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Rau cải cúc nấu gì ngon?

1. Rau cải cúc xào tỏi

Rau cải cúc xào tỏi có độ giòn vừa phải, tỏa mùi hương thơm nức. Ăn cùng cơm nóng sẽ càng hấp dẫn hơn.

2. Rau cải cúc xào tôm

Bạn cho rau cải cúc xào tôm ra dĩa, rắc thêm ít tiêu. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn tươi của rau kết hợp với vị ngọt đậm đà của tôm, tạo nên món ăn đầy dinh dưỡng.

3. Canh cải cúc nấu xương

Món ăn rất dễ nấu này có ngọt thanh, ăn kèm cơm trắng thì ngon hết ý.

4. Canh cải cúc nấu cá rô

Khi thưởng thức, cải cúc giòn ngon, không bị đắng, thịt cá săn chắc, ngọt, nước canh đậm đà, mang đến cảm giác ấm cúng cho bữa ăn gia đình.

5. Canh cải cúc thịt bò

Canh cải cúc thịt bò có vị ngọt thanh, thịt mềm thơm, cải cúc giòn ngọt hấp dẫn. Mặc dù là món canh đơn giản nhưng đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, phù hợp để bổ sung vào thực đơn hàng ngày của gia đình bạn.