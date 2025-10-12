Cách làm bánh tôm khoai lang giòn rụm, bùi béo siêu ngon

Nguyên liệu:

- 400g bột bánh xèo

- 400ml nước

- 500g khoai lang bào sợi

- 300g tôm

- Hành lá, tỏi băm

Cách làm:

- Tôm cắt bỏ đầu, chân, lấy chỉ đen, rửa sạch, để ráo rồi ướp với chút hạt nêm khoảng 5-10 phút.

- Khoai lang gọt vỏ, rửa sạch, bào sợi.

- Cho bột bánh xèo và nước vào tô trộn đều, tiếp tục cho khoai bào sợi và tôm vào tô trộn đều.

- Cho chảo lên bếp, đợi chảo nóng già thì cho dầu ăn vào, dầu nóng thì cho từng phần bột vào, chiên vàng hai mặt là hoàn thành.

Công thức pha nước mắm chua ngọt: 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, 4 muỗng nước lọc, 1/2 muỗng nước cốt chanh, khuấy đều rồi cho tỏi ớt băm nhuyễn vào.

Bánh tôm khoai lang giòn rụm, ăn kèm rau sống chấm nước mắm chua ngọt siêu ngon!