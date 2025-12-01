Điểm ngắm mây 'đất trời hòa làm một' ở Tà Xùa

Cộng đồng du lịch chia sẻ nhiều hình ảnh về một "tọa độ" săn mây mới nằm cách trung tâm xã Tà Xùa khoảng 3 km. Điểm đến này nằm trên Đỉnh Gió - khu vực vốn nổi tiếng là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại địa phương.

Khác với thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vị trí này cao 2.800 m (độ cao của đỉnh Tà Xùa chuyên để trekking), khu vực Đỉnh Gió và trung tâm xã thực tế nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.600 m so với mực nước biển.

Điểm nhấn của vị trí này là một khe núi tự nhiên, tạo ra khoảng trống mở góc nhìn trực diện xuống thung lũng. Từ đây, du khách có thể quan sát biển mây bồng bềnh được "đóng khung" giữa hai vách đá, tạo chiều sâu cho các bức ảnh.

Diệp Hữu Đạt, hướng dẫn viên du lịch tại địa phương, cho biết đây là điểm đến phù hợp với những người thích góc ảnh lạ và khám phá thiên nhiên. "Tuy nhiên, khu vực này là vách đá tự nhiên, chưa có lan can bảo vệ an toàn nên du khách cần hết sức cẩn trọng khi di chuyển ra mép vực để chụp ảnh", anh Đạt lưu ý.

Góc săn mây trên đỉnh Gió. Ảnh: Diệp Hữu Đạt

Tà Xùa đang bước vào mùa săn mây đẹp nhất trong năm, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, biển mây thường xuất hiện dày đặc khi độ ẩm không khí cao, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, đặc biệt là sau những ngày mưa. Thời gian lý tưởng để ngắm cảnh là từ 5h30 đến 7h30 khi mặt trời mọc, hoặc khoảng 16h-17h lúc hoàng hôn.

Để đến được Đỉnh Gió, du khách phải di chuyển quãng đường hơn 200 km từ Hà Nội, mất khoảng 5-6 tiếng xe chạy. Địa hình lên xã Tà Xùa và khu vực Đỉnh Gió khá hiểm trở với nhiều dốc cao và khúc cua gấp. Anh Đạt khuyến cáo du khách nên thuê xe ôm là người bản địa hoặc sử dụng xe máy số với tay lái vững.

Góc check in ở quán Mị Ơi. Ảnh: Diệp Hữu Đạt

Dọc theo cung đường Đỉnh Gió, hệ sinh thái dịch vụ phát triển mạnh để phục vụ nhu cầu ngắm cảnh.

Du khách có thể tìm thấy nhiều quán cà phê sở hữu tầm nhìn toàn cảnh ra hai bên sườn núi như Nhà của An, Cloud Forest, Tiệm cà phê Mị Ơi, Hiên Cafe hay Panorama Coffee. Giá đồ uống tại khu vực này dao động trung bình từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng. Ngoài ra, các quán ăn mang phong cách bản địa như Thào Coffee, A Chén cũng là lựa chọn phổ biến. Thào Coffee hiện có hai cơ sở nhìn ra thung lũng và một điểm gần hồ thủy điện.

Về lưu trú, khu vực này có nhiều homestay từ bình dân đến cao cấp. Giá phòng cộng đồng (nhà sàn) khoảng 200.000 - 300.000 đồng một người, trong khi các phòng riêng (bungalow) có view săn mây trực diện như tại Miami Mountain Retreat, Tà Xùa Clouds hay Lu Trế có giá từ 800.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng một đêm. Những homestay ở vị trí cao như Miami thường có lợi thế hơn trong việc quan sát biển mây ngay tại phòng.

Ngoài Đỉnh Gió, du khách đến Tà Xùa dịp này còn có thể kết hợp tham quan Sống lưng khủng long (xã Háng Đồng), cây táo mèo cô đơn hay mỏm đá đầu rùa. Trong hai tuần qua, biển mây xuất hiện liên tục tại Bắc Yên. Dự báo trong tháng 11, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu về đêm, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến đi săn mây cuối tuần.