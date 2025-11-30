Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

"Nấu mấy món đơn giản thôi, vừa làm vừa tám chuyện. Vợ sơ chế, chồng chế biến. Tự nhiên thấy nhà vui hơn, ấm hơn, tiếng cười cũng nhiều hơn hẳn. Thật ra cơm nhà không cần cầu kỳ đâu, chỉ cần ngồi cạnh nhau kể đôi ba chuyện trong ngày là thấy thương, thấy gắn bó hơn rồi. Từ khi chịu khó vào bếp chung, bữa cơm nhà Trâm ngon hơn hẳn", chị Trâm chia sẻ.

Gợi ý 10 mâm cơm nhà dành cho gia đình 3-4 người, tiết kiệm, ngon, bổ, rẻ, đủ chất

Mâm cơm 1:

Dưa cà vả chấm mắm ruốc. Thịt heo rim đậm vị. Canh bắp chuối nấu cùng cá nục

Mâm cơm 2:

Trứng chiên. Rau lang xào tỏi. Canh từ nước luộc rau. Cà muối xổi.

Mâm cơm 3:

Canh mướp nấu tôm. Cá nục kho. Lòng xào hành. Cà muối xổi.

Mâm cơm 4:

Cá Thu sốt cà. Củ quả xào. Canh lá lốt nấu thịt bò bằm.

Mâm cơm 5:

Cá thu sốt cà chua. Canh bí ngô nấu đậu phụng. Bắp cải luộc chấm nước tương.

Mâm cơm 6:

Trứng chiên. Đậu hủ sốt cà chua. Miến xào lòng.

Mâm cơm 7:

Cá Linh chiên giòn. Bắp cải xào. Canh mít nấu con khuyếc. Vịt kho sả.

Mâm cơm 8:

Rau củ quả xào. Đậu hủ chiên giòn. Canh bí ngô nấu đậu phộng. Phòng tôm.

Mâm cơm 9:

Canh bí đao nấu nước hầm giò gà. Cá ngừ kho.Trứng chiên.

Mâm cơm 10:

Vịt kho sả. Lạc rang nước tương. Giá xào trứng.