Loại hải sản giá rẻ làm cách này thành mồi nhậu siêu "cuốn"

Nguyên liệu:

- Ngao

- Chanh, ớt

- Rau mùi tàu, rau mùi

- Nước dùng lẩu Thái, đường.

Cách làm:

Ngao ngâm và rửa thật sạch. Đun sôi 1 nồi nước với sả đập dập, nước sôi mới thả ngao vào luộc khoảng 30-40 giây. Ngao há miệng là vớt ngay vào thau nước đá.

Bỏ bớt phần vỏ ngao, trộn với nhiều rau mùi tàu và rau mùi thái nhỏ. Thêm vài lát chanh thái mỏng.

Đun sôi 1/2 gói nước dùng lẩu Thái, 4 muỗng đường và 1 chén nước. Khuấy đều và đun sôi đến khi phần nước sốt sệt lại là được.

Trộn nước sốt với ngao thật đều.

Đợi khoảng 10 phút để ngao thấm đều các gia vị là có thể ăn được.

Ngao sốt Thái có vị cay nồng, chua ngọt hấp dẫn!