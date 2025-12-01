Du khách thích thú trải nghiệm xe trâu, ngắm cảnh bình yên quanh Thành nhà Hồ

Buổi chiều đầu đông, trời trong, nắng nhẹ trải vàng lên những thửa ruộng ven Thành nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Từng đoàn du khách từ khắp nơi tìm đến xã Tây Đô (tỉnh Thanh Hóa) để trải nghiệm dịch vụ xe trâu độc đáo đang “gây sốt” thời gian gần đây.

Khu vực trước cổng Thành nhà Hồ

Anh Nguyễn Hữu Dương (du khách đến từ Hà Nội) cho biết, anh sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Thanh Hóa. Sau khi học xong đại học, anh ở lại Hà Nội công tác và lập gia đình. Mỗi lần trở về quê, anh lại có cảm giác như được sống lại những năm tháng tuổi thơ.

“Ngồi lên xe trâu, cảm giác như được trở lại không gian làng quê với tiếng cót két của bánh xe, tiếng bước chân trâu đều đều, tiếng gió thổi qua những hàng tre, tiếng trẻ con ríu rít gọi nhau ở xa… Tất cả tạo nên một trải nghiệm đặc biệt mà du khách khó tìm thấy ở những điểm du lịch khác”, anh Dương chia sẻ.

Du khách trải nghiệm đi xe trâu quanh Thành nhà Hồ

Ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ cho biết, du khách đến tham quan có nhiều hình thức trải nghiệm như đi xe đạp, xe điện… Nhưng được yêu thích nhất vẫn là đi xe trâu do các hộ dân sống quanh khu di sản tổ chức.

Hành trình xe trâu kéo dài khoảng 30-45 phút, đưa du khách vòng quanh khu vực tường thành đá, len lỏi qua các thửa ruộng và những lối mòn của người dân địa phương.

Theo ông Long, điểm nhấn của hành trình là khoảnh khắc xe trâu dừng lại ở vị trí lý tưởng để du khách phóng tầm mắt hướng về cổng thành và check-in. Khung cảnh ruộng lúa xanh mướt bên trong tường thành tạo nên bức tranh đồng quê vừa choáng ngợp, vừa yên ả lạ thường.

Bên trong Thành là những ruộng lúa xanh mướt

Cuộc sống bình dị của người dân bên Thành nhà Hồ

Sự kết hợp giữa du lịch di sản và du lịch cộng đồng đang mở ra hướng phát triển bền vững cho địa phương

“Không chỉ mang lại thu nhập cho người dân, dịch vụ xe trâu còn góp phần quảng bá hình ảnh Thành nhà Hồ theo cách gần gũi, đời thường. Nếu trước đây du khách chủ yếu đến tham quan di sản rồi rời đi, thì nay họ ở lại lâu hơn, khám phá đời sống nông thôn, thưởng thức các đặc sản như bánh răng bừa, chè lam, cơm đốt ống nứa…

Sự kết hợp giữa du lịch di sản và du lịch cộng đồng đang mở ra hướng phát triển bền vững cho địa phương”, ông Long cho biết.

Ảnh: Ban quản lý Thành nhà Hồ