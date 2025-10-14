Loại quả siêu rẻ, bán đầy ngoài chợ, đem muối xổi ăn kèm món gì cũng ngon

1. Nguyên liệu:

- Sung bánh tẻ

- Muối, đường, giấm

- Tỏi, ớt, sả, lá chanh

- Nước mắm.

2. Cách làm:

Sơ chế sung: cắt bỏ cuống, rửa sạch rồi ngâm trong nước muối loãng khoảng 15 phút cho bớt nhựa.

Sau đó vớt ra, để ráo, thái lát vừa ăn.

Nấu nước trộn cho 1kg sung: 1,2 lít nước lọc, 2 thìa muối, 1/2 bát con nước mắm, 1/2 bát con đường, 1/3 bát con giấm, 1 củ tỏi, 3 quả ớt cay, 2 quả ớt ngọt, 5 cây sả, 10 lá chanh.

Nếu ai thích ăn mặn có thể tăng phần nước mắm, thích vị ngọt hay chua nhiều hơn thì tăng giảm lượng đường, giấm cho phù hợp.

Trộn sung: Trút hỗn hợp nước trộn vào sung, đảo đều tay, sau khi ngâm 1 tiếng là có thể ăn được, cho vào hũ bảo quản tủ mát để được 1-2 tuần. Càng để lâu sung sẽ càng ngấm gia vị và càng ngon. Lưu ý: dùng vật nặng chèn bề mặt sung ngập nước để không bị thâm.