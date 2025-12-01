Bộ phận giòn ngon, giá rẻ của con gà trộn nộm rau củ ngon miễn chê

Nguyên liệu:

- Mề gà

- Cà rốt, xoài xanh, dưa chuột, giá đỗ

- Rau mùi

- Vừng, tỏi, ớt, chanh, gừng, hành tây

- Bột canh, nước mắm, đường, bột ngọt, giấm, rượu trắng, muối.

Cách làm:

Mề gà rửa sạch, bóp với muối hạt rồi rửa sạch lại với nước chanh pha loãng và để ráo.

Rau củ quả rửa sạch, thái sợi.

Mề gà cắt khía theo đường dọc rồi thái ngang tạo hình cánh hoa. Luộc với nồi nước sôi, nêm chút hạt nêm, rượu trắng, gừng, hành tây trong 5 phút. Hết thời gian thì tắt bếp, vớt ra âu nước lọc có chút đá để giữ được độ giòn ngon.

Cho mề gà và các loại củ quả vào âu lớn, trộn đều cùng 1 thìa bột canh, 1 thìa đường, 1 thìa giấm.

Chắt bỏ phần nước rồi tiếp tục nêm 1 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 thìa nước cốt chanh, tỏi, ớt giã nhuyễn, 1 thìa vừng rang, rau mùi và giá đỗ. Trộn đều và nếm lại để điều chỉnh độ chua ngọt theo mong muốn.

Thành phẩm là đĩa nộm đầy màu sắc, vị giòn ngon, thanh mát rất hấp dẫn.