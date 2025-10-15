Cá nục giá rẻ làm cách này cả nhà "đánh bay" cả nồi cơm
Thay vì rán hay kho, cá nục giã là món ăn cực kỳ hấp dẫn và tốn cơm. Sợi cá giã bông, vị đậm đà, càng ăn càng "cuốn".
Nguyên liệu:
- Cá nục
- Gia vị: Muối, tỏi, ớt.
Cách làm:
Cá nục mua về làm sạch, tách phần thịt rồi cho vào nồi chiên không dầu nướng 30 phút ở mức nhiệt 180-200℃. Cá nướng khô, khi giã thịt sẽ bông và tơi.
Ớt, tỏi và muối đem nướng hoặc sao chín rồi đem giã cùng cá, giã đến khi thịt cá tơi, gia vị quyện và từng thớ thịt là được.
Sau khi giã xong, tiến hành đem đi sao khô. Sao ở lửa vừa, đảo đều tay tránh cá bị cháy khét.
Cá giã đậm đà, thơm lừng quyện trong vị cay nồng của tỏi ớt chỉ cần ăn cùng cơm trắng cũng đủ hấp dẫn.
Không nhiều người biết thịt gà trộn gỏi với lá ổi non lại là món ăn vô cùng hấp dẫn và "tốn mồi" đến vậy.
Theo Thị Hường ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/10/2025 19:02 PM (GMT+7)