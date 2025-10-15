Cá nục giá rẻ làm cách này cả nhà "đánh bay" cả nồi cơm

Nguyên liệu:

- Cá nục

- Gia vị: Muối, tỏi, ớt.

Cách làm:

Cá nục mua về làm sạch, tách phần thịt rồi cho vào nồi chiên không dầu nướng 30 phút ở mức nhiệt 180-200℃. Cá nướng khô, khi giã thịt sẽ bông và tơi.

Ớt, tỏi và muối đem nướng hoặc sao chín rồi đem giã cùng cá, giã đến khi thịt cá tơi, gia vị quyện và từng thớ thịt là được.

Sau khi giã xong, tiến hành đem đi sao khô. Sao ở lửa vừa, đảo đều tay tránh cá bị cháy khét.

Cá giã đậm đà, thơm lừng quyện trong vị cay nồng của tỏi ớt chỉ cần ăn cùng cơm trắng cũng đủ hấp dẫn.