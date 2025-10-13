Những mâm cơm nhà dân dã khiến ai thấy cũng ấm lòng
Những bữa cơm nhà đều do chị Nguyễn Thị Hường (Thanh Hóa) tự tay vào bếp nấu cho chồng con mỗi ngày. Không cần nhiều món ăn, không cần chế biến quá cầu kỳ nhưng là tất cả yêu thương chị gửi gắm.
Chị Nguyễn Thị Hường (Thanh Hóa)
Chị Nguyễn Thị Hường (Thanh Hóa) thường xuyên chia sẻ những mâm cơm nhà giản dị mà ấm cúng của gia đình lên mạng xã hội. Nhà gần biển nên chị Hường thường xuyên mua những loại cá, tôm tươi rói về chế biến theo nhiều cách khác nhau. Những nguyên liệu quen thuộc hằng ngày từ rau củ, trái cây hầu hết đều do nhà chị tự trồng được nên rất tươi ngon, hấp dẫn.
Những bữa cơm nhà chị Hường thường không có nhiều món, nhưng luôn được bày biện tinh tế, chế biến đa dạng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cơm nhà không cần phải cao sang, chỉ vài món quen thuộc nhưng lại mang hương vị mà chẳng nhà hàng nào có được.
Chị chia sẻ, hạnh phúc với chị rất giản dị, đôi khi chỉ nằm gọn trên mâm cơm sum vầy. Sau một ngày làm việc bận rộn, cả nhà được quây quần bên nhau, nghe tiếng cười nói rộn ràng của con trẻ là đủ ấm lòng.
Thịt rang cháy cạnh - Dưa chua - Giò thủ - Canh tôm nấu rau tập tàng - Hồng trứng
Cá tráp kho cà chua - Cà pháo muối xổi - Măng tươi xào - Canh dắt - Hồng trứng
Măng trúc xào thịt bò - Dưa chua - Canh chua thịt băm - Sườn chua ngọt
Tôm rim - Trứng dầm nước tương - Sung muối xổi - Ngô xào thịt băm - Canh cua nấu rau tập tàng - Hồng giòn
Thịt kho nghệv - Cá thu sốt cà chua - Dưa chua - Canh dắt
Ốc xào sả ớt - Rau muống xào tỏi - Sung muối xổi - Canh cải nấu ngao
Thịt luộc chấm mắm chua - Canh cải - Thịt vai kho tiêu - Dưa chua
Cá giã - Bí ngô xào - Sung muối - Cà pháo muối - Canh cải
Thịt gà luộc - Cá nanh kho - Rau muống xào - Hồng trứng
Thịt gà rang - Tôm rim - Canh xương hầm - Gỏi gà rau mầm - Chuối tiêu
Cá bơn kho nghệ - Cá bơn chiên giòn - Canh măng - Bưởi
Lươn om - Rau mồng tơi luộc - Cà muối - Khế
Cá bơn kho nghệ - Trứng rán lá mơ - Cà muối - Ổi - Canh rau ngót
Lòng xào dưa - Tôm rim - Tóp mỡ - Canh cua - Măng đắng
Không cần cao lương mỹ vị, cơm nhà đôi khi chỉ là dăm ba món giản dị mà thấm đẫm yêu thương là đủ khiến mỗi người thấy ấm lòng.
