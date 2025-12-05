Những bữa cơm nhà giản dị khiến mỗi người cảm thấy ấm lòng khi đông về
Với chị Nguyễn Thị Thùy Linh (Nghệ An), nấu những món ăn ngon cho gia đình chính là cách giữ lại những khoảnh khắc bình yên trong nhịp sống bận rộn.
Với chị Nguyễn Thị Thùy Linh (Nghệ An), căn bếp nhỏ là nơi chị cảm thấy được chữa lành sau một ngày dài bận rộn với công việc. Mỗi bữa cơm dù đơn giản, đôi khi chỉ vài món quen thuộc nhưng là cách chị giữ gìn yêu thương, chăm sóc gia đình từ những điều chân thật nhất. Chị Thùy Linh không coi nấu cơm là nhiệm vụ phải làm mà là cách gửi gắm tình yêu qua đường dạ dày - thứ tình yêu giản dị mà bền lâu.
Chị Linh luôn tin rằng, mỗi người phụ nữ đều có một “nghệ thuật” riêng của mình: nghệ thuật bày biện, nghệ thuật yêu thương, và nghệ thuật cân bằng - để vừa sống cho đam mê, vừa sống cho gia đình một cách trọn vẹn nhất.
Cánh gà chiên mắm - Bắp cải xào thịt bò - Giò luộc - Canh rau cải cúc nấu mọc
Rau muống luộc - Thịt bò xào dưa chua - Thịt rang - Nước canh rau muống luộc
Ruốc bông - Rau cải xào - Thịt bò luộc - Canh xương củ quả
Canh xương bí đỏ - Chả cuốn - Bắp cải xào - Cá thu rán
Cá rô phi rán - Bắp cải luộc - Gà rang sả - Nước rau luộc
Giò hấp - Thịt hộp kho trứng cút - Nhút xào - Canh dưa chua thịt bò
Mướp xào lòng gà - Thịt hộp - Trứng rán - Ngao hấp
Giò gân - Ốc xào cà - Canh cà chua gân bò - Rau cải luộc
Mực hấp - Đậu xào - Giò gân - Canh mọc rau ngót - Nộm chân vịt
Cá rô phi nướng - Giò luộc - Rau muống luộc - Nước canh rau luộc
Trứng rán là mơ - Rau sống chấm sốt tép biển - Canh rau ngót nấu mọc
Cánh gà chiên mắm - Trứng vịt lộn luộc - Nước canh rau
Tép biển sốt cà chua - Rau sống - Bê xào sả ớt - Canh mọc nấu rau cải cúc
Nộm thịt bò rau càng cua - Tôm hấp - Tôm cuốn rế chiên - Canh chua dưa bò
Canh ngao lá lốt - Mực hấp - Gà rang - Thịt bò xào súp lơ
Thịt bò lúc lắc - Đậu luộc - Canh mọc rau ngót - Trứng hấp lá mơ
Nem chua rán - Tóp mỡ lắc sả chanh - Thịt ba chỉ luộc - Rau muống xào - Nước rau luộc
Nộm dưa góp - Thịt rang sả - Đậu xào thịt bò - Canh xương củ quả
Mâm cơm không cần nhiều món hay chế biến cầu kỳ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười, ấm áp những câu chuyện hằng ngày luôn là điều hạnh phúc giản dị mà...
