Nửa ngày trên thuyền khám phá Bình Dương - Củ Chi

Bến Bạch Đằng bên bờ sông Sài Gòn là trạm trung chuyển giao thông đường thuỷ kết nối trung tâm TP HCM với các khu vực lân cận và các tour du lịch sông nước.

Tour đường sông nội đô hiện không chỉ giới hạn quanh trung tâm mà đã mở rộng đến Củ Chi và Bình Dương, đưa du khách từ đô thị sầm uất qua di tích lịch sử đến các làng nghề yên bình.

Tour khám phá diễn ra trong ngày, xuất phát lúc 8h tại bến Bạch Đằng. Du khách cần mang theo giấy tờ tùy thân để làm thủ tục ra vào bến, nên đến sớm hơn giờ tàu xuất bến khoảng 15-20 phút.

Cano có sức chứa tối đa 24 khách, du khách được yêu cầu mặc áo phao trong suốt quá trình di chuyển. Trên thuyền phục vụ bữa sáng nhẹ (ảnh sau) gồm bánh mì thịt chả pate, trái cây tươi, cà phê, nước mía, nước suối và khăn lạnh.Du khách Trung Quốc Mi Ni (ảnh trước, phải) cho hay tour đường sông là hình thức di chuyển thư giãn, thoát khỏi đô thị náo nhiệt."Không có khói bụi hay kẹt xe như di chuyển đường bộ, thoải mái ngắm cảnh sông nước yên bình hai bên bờ", Mi Ni nói.

9h30, cano cập bến Đình, một trong hai bến đón tàu khách tại khu di tích địa đạo Củ Chi. Bến Đình có quy mô nhỏ, chủ yếu phục vụ tour đường sông bằng cano, không gian yên tĩnh, ít đông đúc.

Từ bến Đình, du khách bắt đầu hành trình tham quan địa đạo Củ Chi ở các điểm như xác xe tăng M41, hố bom B52, khu trưng bày tái hiện chiến trường xưa, trải nghiệm hệ thống đường hầm và bắn súng thể thao quốc phòng.

Cuối năm là giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế tại Củ Chi. Trải nghiệm khám căn hầm bí mật được ngụy trang dưới lá cây khiến nhiều du khách nước ngoài thích thú (ảnh).

Bên ngoài, hầm hoàn toàn không để lộ dấu vết, nhưng bên trong có thể đủ chỗ cho nhiều người trú ẩn, họp bàn hoặc cất giấu tài liệu, vũ khí. Hệ thống đường hầm thể hiện sự khéo léo và sáng tạo của quân dân Củ Chi trong điều kiện chiến tranh ác liệt.

Khách xếp hàng chờ tham quan hệ thống địa đạo.

Hệ thống địa đạo bao gồm các đường dẫn đến nhiều khu chức năng như hầm ở và làm việc của lãnh đạo, hầm y tế, khu vực ăn uống, kho chứa lương thực và vũ khí, ô chiến đấu, giếng nước, bếp Hoàng Cầm, công binh xưởng và nhà máy quân trang.

Tại mỗi khu vực, hướng dẫn viên sẽ dẫn đoàn đi tham quan và thuyết minh chi tiết về các công trình, di tích cũng như những điểm tái hiện lịch sử.

Kết thúc tham quan Địa đạo Củ Chi lúc 11h. Du khách lên cano di chuyển tới điểm ăn trưa tại một khu du lịch sinh thái ở Bình Dương.

Bữa trưa bao gồm trong tour, phục vụ món đặc sản địa phương như gỏi lục bình tôm thịt (ảnh), bánh bèo, canh gà lá é, cá kho, bánh bao chiên.

Sau bữa trưa, du khách di chuyển đến các làng nghề ở Bình Dương trên đường trở về trung tâm TP HCM. Du khách Mini đánh giá đây là trải nghiệm "đáng giá" nhất trong chuyến đi, mang đến những góc nhìn khác về thành phố, thay vì chỉ thấy các gợi ý mua sắm hay trải nghiệm ẩm thực sôi động ở trung tâm.

Du khách tham quan cơ sở làm guốc Sáu Dẻo của gia đình ông Nguyễn Minh Trung ở xóm Guốc làng Phú Văn (nay thuộc phường Thủ Dầu Một, TP HCM). Khu vực này từng được mệnh danh là "kinh đô’"của nghề guốc mộc với lịch sử hơn 100 năm. Thời hưng thịnh, làng có hơn 80 hộ làm nghề, hiện còn khoảng 4 cơ sở.

Tại xưởng, du khách có thể tận mắt chứng kiến quy trình cắt gỗ, làm phôi và tạo ra một đôi guốc mộc.

Tại xưởng, du khách có thể chọn phôi guốc, mẫu quai và đo kích cỡ chân để thợ làm một đôi guốc thủ công độc bản. Quy trình đóng guốc của nghệ nhân thường mất khoảng 5-10 phút sau khi chọn mẫu, giá mỗi đôi từ 120.000-150.000 đồng, tùy kiểu dáng.

Di chuyển tiếp 10-15 km, du khách đến làng làm heo đất ở phường Lái Thiêu, dừng chân tại xưởng heo đất của gia đình bà Dương Thị Nguyệt Thu, 80 tuổi, nghệ nhân làm heo đất truyền thống. Bà Nguyệt cho hay làng nghề heo đất hình thành khoảng hơn 50 năm. Từ vài trăm hộ, làng nghề chỉ còn vài chục hộ giữ nghề.

Tháng 11 vào mùa cao điểm sản xuất heo đất phục vụ Tết, công nhân xưởng tất bật với công đoạn sơn, vẽ và hoàn thiện đơn hàng. Heo đất nhỏ khoảng 10 cm có giá dao động 15.000 đồng. Loại lớn 30 cm có giá khoảng 80.000-100.000 đồng. Du khách có thể mua trực tiếp tại xưởng loại đã trang trí hoặc đặt làm theo yêu cầu.

Các sản phẩm linh vật ngựa vàng cho Tết 2026 đang hoàn thiện phần sơn, sau đó được vẽ và xếp riêng, chuẩn bị đóng gói.

Để tạo ra một mẻ heo đất, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn từ trộn đất sét, đổ khuôn thạch cao tạo hình, phơi khô trên giàn, nung rồi đến cùng trang trí và xuất xưởng.

Rời làng làm heo đất, du khách lên thuyền xuôi về bến Bạch Đằng, kết thúc chuyến khám phá nửa ngày. Bà Nguyễn Xuân Bích Chi, Giám đốc kinh doanh Saigon River Star cho hay tour đường sông TP HCM - Củ Chi - Bình Dương hiện có chi phí trọn gói dao động 1,8 triệu đồng mỗi khách. Tour này thu hút khách thị trường châu Âu quan tâm đến văn hóa lịch sử, tìm kiếm trải nghiệm mới ven đô.

"Tập trung dịch vụ cao cấp và làm mới bằng các trải nghiệm như ghé thăm làng nghề là điểm nhấn thu hút nhóm khách chi tiêu cao như khách Âu, giữ chân khách ở lại thành phố lâu hơn", bà Chi nói.