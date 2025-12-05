Xếp hàng 'sống ảo' ở quán cà phê mô phỏng ngôi làng tuyết Nhật Bản

Ngay khi bước vào quán, du khách sẽ nhìn thấy ngôi nhà gỗ, hàng cây thông và lớp tuyết dày bao phủ. Khu vực mặt tiền là điểm check in hút khách nhất. Nhiều bạn trẻ kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ đến lượt.

Quán được lấy cảm hứng từ ngôi làng Hokkaido ở Nhật Bản, tái hiện những căn nhà gỗ phủ đầy tuyết trắng. Các tấm gỗ mộc, cửa kéo kiểu Nhật cùng những tấm rèm vải trắng mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp. Tuyết nhân tạo phủ trên mái và sân, gợi khung cảnh mùa đông quen thuộc của các thị trấn vùng núi xứ Phù Tang.

Bên dưới, lớp cát trắng mịn được rải đều tạo hiệu ứng tuyết phủ, giúp tổng thể trở nên sinh động và chân thực hơn.

Quán lắp hai máy phun tuyết nhân tạo cỡ lớn dùng dung dịch tạo bọt tạm thời, phun đảo chiều nhiều hướng để khách đứng ở bất kỳ vị trí nào cũng có tuyết rơi.

Mỗi đợt phun tuyết kéo dài 10 phút, tạo lớp tuyết phủ khá dày. Vào giờ cao điểm, hàng chục khách xếp hàng chờ tới lượt trải nghiệm.

Quán phun tuyết theo lịch cố định, mỗi lần kéo dài 10 phút. Từ thứ Hai đến thứ Sáu có 11 khung giờ: 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 19h, 20h, 21h và 22h. Cuối tuần tăng lên 12 khung giờ với suất bổ sung lúc 13h để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Nguyễn Khánh Huyền, 19 tuổi, đi quãng đường khoảng 20 km từ Đông Anh và mất khoảng một giờ di chuyển để tới đây chụp ảnh với tuyết nhân tạo. Cô cho biết mất khoảng ba tiếng chuẩn bị trang phục; bộ đồ hôm nay cô mới mua để đi chụp ảnh với giá 400.000 đồng. Huyền nhận xét không gian rộng, nhiều góc đẹp, lượng tuyết ngoài dày và độ phủ rộng hơn so với khi xem trên mạng.

Hà Anh, sống tại Vĩnh Hưng (Hoàng Mai), nhận xét khung cảnh ngoài đời không giống hoàn toàn so với hình ảnh trên mạng nhưng vẫn rộng, đẹp và mang phong cách Nhật Bản. Cô nói cảm thấy vui vì được chụp nhiều ảnh. 'Tuyết nhân tạo khá mỏng, không gây trở ngại khi chụp, chỉ khi tan mới hơi làm ướt người nhưng tổng thể trông vẫn khá đẹp', cô nói.

Nguyễn Thị Hồng Ngọc, 22 tuổi, cho biết cô mất hơn hai tiếng để chuẩn bị trang phục và trang điểm. Do đông người xếp hàng tại góc Nhật Bản, Ngọc chỉ chụp được vài tấm ảnh nhưng vẫn hài lòng vì người yêu chụp khá đẹp. Cô nhận xét tuyết phun không quá khó chịu, chỉ hơi dính do xà phòng.

Khu vực góc chụp được bài trí như một bàn ăn Giáng sinh ấm cúng, với khăn trải bàn đỏ - be, bộ bát đĩa trắng, nến trang trí và lọ thủy tinh cắm cành thông. Trên bàn đặt thêm đĩa quả thông tạo điểm nhấn mùa lễ hội được nhiều bạn trẻ thích thú.

Quán còn bố trí nhiều không gian trải nghiệm với phong cách trang trí riêng, tạo thành loạt bối cảnh để khách thoải mái lựa chọn.

Nhiều bạn trẻ chọn trang phục tông đỏ để phù hợp với concept của quán.

Quán bố trí một góc photobooth chụp ảnh lấy ngay cho khách có nhu cầu.

Sân khấu nhạc nước và hồ bơi nằm ở trung tâm cũng được trang hoàng rực rỡ.