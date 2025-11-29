Cách làm cá nướng kiểu dân dã, ngon "bất bại"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cá rô phi nướng riềng mẻ thơm lừng, vị đậm đà, ai cũng tiếc không biết sớm công thức này vì quá ngon.

Nguyên liệu:

- Cá rô phi: 2 con

- Riềng, sả: 200gram

- Mẻ: 30ml

- Dầu ăn: 1 thìa canh

- Bột nghệ: 1/2 thìa cà phê

- Hạt tiêu: 1/2 thìa cà phê

- Mật mía: 2 thìa canh

- Ruốc (mắm tôm): 1 thìa cà phê

- Nước mắm: 1 thìa canh

- Hành khô: 1 củ

- Bột tỏi: 1 thìa cà phê

- Bột gừng: 1/2 thìa cà phê

- Rau thơm, cà rốt, xoài xanh, dưa chuột ăn kèm.

Cách làm:

- Cá rô phi mua về rửa sạch, khứa các đường chéo ở phần thịt cá để dễ ngấm gia vị khi ướp.

- Riềng, sả, hành khô băm nhỏ

- Trộn đều tất cả các gia vị đã chuẩn bị.

- Ướp cá: đeo găng tay xoa đều toàn bộ phần gia vị vào cá cho thật đều. Nhồi thêm vào phần bụng cá để tăng hương vị.

- Sau khi ướp 30 phút, làm nóng lò nướng ở mức nhiệt 220˚C trong 5 phút rồi cho cá vào nướng 25 phút.

- Cuối cùng, nướng thêm 5 phút ở nhiệt 180˚C nữa là được.

- Đợi cá nguội cho ra mẹt cùng các loại rau ăn kèm và nước mắm tỏi ớt nữa là siêu "chuẩn bài".

- Cách pha nước mắm tỏi ớt: 1,5 thìa canh đường + 1 thìa cà phê tương ớt + 1 thìa nước cốt chanh + 2 thìa canh nước mắm + 3 thìa canh nước lọc. Trộn đều rồi thêm tỏi, ớt băm là hoàn thành.

29/11/2025 10:50 AM (GMT+7)
