Cách làm cá nướng kiểu dân dã, ngon "bất bại"

Nguyên liệu:

- Cá rô phi: 2 con

- Riềng, sả: 200gram

- Mẻ: 30ml

- Dầu ăn: 1 thìa canh

- Bột nghệ: 1/2 thìa cà phê

- Hạt tiêu: 1/2 thìa cà phê

- Mật mía: 2 thìa canh

- Ruốc (mắm tôm): 1 thìa cà phê

- Nước mắm: 1 thìa canh

- Hành khô: 1 củ

- Bột tỏi: 1 thìa cà phê

- Bột gừng: 1/2 thìa cà phê

- Rau thơm, cà rốt, xoài xanh, dưa chuột ăn kèm.

Cách làm:

- Cá rô phi mua về rửa sạch, khứa các đường chéo ở phần thịt cá để dễ ngấm gia vị khi ướp.

- Riềng, sả, hành khô băm nhỏ

- Trộn đều tất cả các gia vị đã chuẩn bị.

- Ướp cá: đeo găng tay xoa đều toàn bộ phần gia vị vào cá cho thật đều. Nhồi thêm vào phần bụng cá để tăng hương vị.

- Sau khi ướp 30 phút, làm nóng lò nướng ở mức nhiệt 220˚C trong 5 phút rồi cho cá vào nướng 25 phút.

- Cuối cùng, nướng thêm 5 phút ở nhiệt 180˚C nữa là được.

- Đợi cá nguội cho ra mẹt cùng các loại rau ăn kèm và nước mắm tỏi ớt nữa là siêu "chuẩn bài".

- Cách pha nước mắm tỏi ớt: 1,5 thìa canh đường + 1 thìa cà phê tương ớt + 1 thìa nước cốt chanh + 2 thìa canh nước mắm + 3 thìa canh nước lọc. Trộn đều rồi thêm tỏi, ớt băm là hoàn thành.