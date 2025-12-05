Cách nấu lẩu ếch ngon xuất sắc, trời càng lạnh ăn càng mê

Nguyên liệu:

- Ếch: 3kg (10 con)

- Măng chua: 800gr -1kg

- Đậu: 5 bìa

- Váng đậu: 3 lá

- Lá lốt: 2 mớ to

- Tía tô: 2 mớ

- Mùi tàu: 2 mớ

- Nấm đông cô tươi: 1 gói

- Cà chua: 3 quả

- Hành tây: 1 củ

- Hoa chuối : 300gr

- Nấm hải sản: 1-2 gói

- Ớt sừng

- Sả: 5 củ

- Hành, tỏi: 2 củ

- Bột nghệ

- Bột chiên giòn: 1gói

- Bỗng rượu: 100ml

- Cốt me: 2 thìa cơm

Cách làm:

- Ếch rửa sạch, phần da bóp muối rồi chần qua nước sôi, bóp lại với 5-6 quả quất, rửa sạch để thật ráo nước.

- Ướp bột chiên giòn bài phần da rồi chiên ngập dầu đến khi vàng đều.

- Phần thịt ếch bóp kĩ bằng quất rồi rửa sạch, để ráo, ướp hạt nêm, bột nghệ 30 phút. Chao ngập dầu đến khi chín vàng.

- Măng chua thái mỏng, vắt bỏ nước rồi xào thật kỹ bằng mỡ lợn, thêm chút hạt nêm cho ngấm. Măng xào càng kĩ càng ngon, sau đó trút ếch đã chao dầu vào đảo đều, thêm lá lốt, mùi tàu, ớt là được.

- Váng đậu, đậu rửa sạch, thái vừa ăn rồi chiên vàng.

- Phi thơm hành, tỏi, sả, cốt me thêm nước lọc và nêm gia vị, dấm bỗng rồi đun sôi để nấu nước lẩu. Thêm hành tây, nấm đông cô và cà chua là xong.

- Bày biện các loại rau và nguyên liệu nhúng lẩu cho hấp dẫn.

Lưu ý: măng đã có vị chua nên cho dấm bỗng và cốt me vào từ từ rồi nêm nếm lại cho vừa miệng.