Muốn kho cá ngon nhất định phải có nguyên liệu rẻ tiền này

Nguyên liệu:

- Cá tươi (cá trắm, cá tầm, cá chép,...)

- Gừng, lá gừng, riềng, mía, hạt tiêu, hành khô, sảm ớt

- Gia vị: nước mắm, tương ớt, xì dầu, nước hàng, mỡ lợn.

Cách làm:

1. Rửa sạch cá, cắt khúc vừa ăn.

2. Lót dưới đáy chảo: lá gừng, riềng, mía, tiêu hạt, hành khô nguyên vỏ.

3. Xếp cá, sả, mía, ớt lên trên.

4. Pha nước xốt ướp cá: sả, riềng giã, hạt tiêu, nước mắm, nước màu, tương ớt, xì dầu. Dùng chày miết nhẹ phần nguyên liệu này để lấy phần nước cốt, tưới đều mặt cá.

5. Ướp cá khoảng 15-20 phút cho ngấm gia vị thì cho chảo cá lên bếp, đun nhỏ lửa khoảng 10 phút. Tiếp tục thêm 1 thìa nhỏ mỡ lợn, nước sôi ngập mặt cá rồi đun nhỏ lửa 30 phút thì mở nắp chảo, tiếp tục đun đến khi nước xốt keo lại là được.

Cá kho theo cách này có vị ngọt tự nhiên của mía, hương thơm hấp dẫn, cá chắc thịt, hao cơm.