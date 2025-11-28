Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Muốn kho cá ngon nhất định phải có nguyên liệu rẻ tiền này

Sự kiện: Món ngon từ cá Món ngon mỗi ngày
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cá kho tộ luôn là món ăn hấp dẫn trong ngày lạnh. Muốn cá kho không tanh, thơm ngọt tự nhiên hãy cho thêm một vài khúc mía tươi sẽ cho hương vị hoàn toàn khác biệt.

Muốn kho cá ngon nhất định phải có nguyên liệu rẻ tiền này - 1

Nguyên liệu:

- Cá tươi (cá trắm, cá tầm, cá chép,...)

- Gừng, lá gừng, riềng, mía, hạt tiêu, hành khô, sảm ớt

- Gia vị: nước mắm, tương ớt, xì dầu, nước hàng, mỡ lợn.

Cách làm:

1. Rửa sạch cá, cắt khúc vừa ăn.

2. Lót dưới đáy chảo: lá gừng, riềng, mía, tiêu hạt, hành khô nguyên vỏ. 

Muốn kho cá ngon nhất định phải có nguyên liệu rẻ tiền này - 2

3. Xếp cá, sả, mía, ớt lên trên. 

4. Pha nước xốt ướp cá: sả, riềng giã, hạt tiêu, nước mắm, nước màu, tương ớt, xì dầu. Dùng chày miết nhẹ phần nguyên liệu này để lấy phần nước cốt, tưới đều mặt cá.

Muốn kho cá ngon nhất định phải có nguyên liệu rẻ tiền này - 3

5. Ướp cá khoảng 15-20 phút cho ngấm gia vị thì cho chảo cá lên bếp, đun nhỏ lửa khoảng 10 phút. Tiếp tục thêm 1 thìa nhỏ mỡ lợn, nước sôi ngập mặt cá rồi đun nhỏ lửa 30 phút thì mở nắp chảo, tiếp tục đun đến khi nước xốt keo lại là được.

Cá kho theo cách này có vị ngọt tự nhiên của mía, hương thơm hấp dẫn, cá chắc thịt, hao cơm.

Cá kho theo cách này có vị ngọt tự nhiên của mía, hương thơm hấp dẫn, cá chắc thịt, hao cơm.

Vét sạch nồi cơm với món cá kho siêu ngon giá rẻ
Vét sạch nồi cơm với món cá kho siêu ngon giá rẻ

Cá nục kho dứa vị chua ngọt hấp dẫn, cá chắc thịt, ăn cực kỳ hao cơm.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vũ Diệu Thùy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/11/2025 13:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon từ cá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN