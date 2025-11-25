Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cá nục kho dứa vị chua ngọt hấp dẫn, cá chắc thịt, ăn cực kỳ hao cơm.

Vét sạch nồi cơm với món cá kho siêu ngon giá rẻ - 1

Nguyên liệu:

- 500g cá

- 30g hành tím băm

- 20g tỏi

- 10g gừng kho cá

- 350ml nước dừa

Gia vị ướp cá:

- 2 thìa cà phê nước mắm

- 1 thìa cà phê bột nêm

- 1 xíu hạt tiêu

Nước xốt kho cá:

- 1/2 thìa cà phê muối

- 3 thìa canh nước mắm

- 2 thìa cà phê đường

- 1,5 thìa canh bột nêm

- 1/2 thìa cà phê hạt tiêu

- 1/2 cà phê bột ngọt

- 1/2 thìa canh nước màu đường

Cách làm:

Cá&nbsp;rửa sạch với muối và gừng, để ráo. Ướp cùng hành, tỏi băm và phần gia vị ướp khoảng 15 phút.

Đem chiên vàng 2 mặt cho cứng cá.

Phi thơm hành, tỏi và gừng rồi cho cá và các loại gia vị xốt vào kho. Sau khoảng 10 phút thì lật mặt cá cho ngấm đều gia vị. Sau khoảng 20 phút thì cho dứa vào kho cùng cá.

Đun nhỏ lửa đến khi xốt cạn thì thêm ớt sừng và hành lá vào là hoàn thiện món ăn.

