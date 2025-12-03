Người lười ăn cá đến mấy cũng dễ nghiện món này

Nguyện liệu:

- 1 con cá chim vàng anh (hoặc loại cá khác tùi chọn)

- Hành, tỏi, sả

- Đường, xốt ướp đồ nướng, dầu hào, tương ớt, xì dầu

- Bánh tráng, rau củ ăn kèm.

Cách làm:

- Cá mổ sạch, rửa sạch, để ráo.

- Trộn xốt ướp cá: hành, tỏi, sả xay trộn với 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh xốt ướp đồ nướng, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh xì dầu.

- Khứa vài đường trên mình cá để khi ướp ngấm gia vị hơn. Xoa đều xốt ướp lên toàn bộ mình cá, đặc biệt là các rãnh và bụng cá. Ướp khoảng 1 giờ trong ngăn mát hoặc tối thiểu 30 phút.

- Nướng cá: bọc giấy bạc kín cá, nướng bằng nồi chiên không dầu ở mức nhiệt 180℃ trong 20 phút. Sau đó bỏ giấy bạc đi và nướng thêm 10 phút nữa để mặt cá xém vàng.

- Công thức pha nước chấm: 1 muỗng canh đường + 2 muỗng canh mắm + 1 muỗng canh nước cốt chanh + 3 muỗng canh nước lọc + tỏi, ớt, tiêu xanh và rau mùi thái nhỏ.

Cá nướng ăn kèm với các loại rau củ, cuộn bánh tráng, chấm nước mắm chua ngọt cực kỳ hấp dẫn.