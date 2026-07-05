Trực tiếp bóng đá Mexico - Anh: Khó khăn lớn chờ Harry Kane (World Cup)

World Cup | 7h, 6/7 | Azteca Mexico 0 - 0 Anh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Mexico vs Anh Anh Điểm Rangel Gallardo Vasquez Montes Sanchez Romo Lira Mora Quinones Jimenez Alvarado Điểm Pickford Konsa Stones Guehi O’Reilly Rice Anderson Madueke Bellingham Gordon Kane Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Mexico Mexico Anh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Rangel, Gallardo, Vasquez, Montes, Sanchez, Romo, Lira, Mora, Quinones, Jimenez, Alvarado Pickford, Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly, Rice, Anderson, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

Azteca - pháo đài bất khả xâm phạm của Mexico

Sau vòng bảng và vòng 32 đội, Mexico gần như được hưởng lợi tối đa từ lợi thế sân nhà. Cuộc đối đầu với tuyển Anh sẽ là trận thứ tư trong tổng số năm trận của “El Tri” diễn ra trên sân Azteca huyền thoại.

Mexico và Anh so tài đỉnh cao

Là một trong ba quốc gia đồng chủ nhà, Mexico vốn đã nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Nhưng với Azteca, đó không chỉ đơn thuần là lợi thế sân bãi mà còn là một "pháo đài" thực sự. Trong các trận đấu chính thức, Mexico mới chỉ hai lần thất bại tại đây, sở hữu thành tích 70 chiến thắng và 17 trận hòa.

Nếu vượt qua tuyển Anh, Mexico sẽ phải rời quê nhà để thi đấu phần còn lại của giải. Chính vì vậy, thầy trò HLV Javier Aguirre rất quyết tâm tận dụng lợi thế Azteca lần cuối. Lịch sử cũng hoàn toàn đứng về phía họ khi Mexico chưa từng thua một trận World Cup nào diễn ra tại Mexico City, với 8 chiến thắng và 2 trận hòa, trong đó thắng liên tiếp 6 trận gần nhất.

Phong độ hiện tại càng tiếp thêm sự tự tin cho đội chủ nhà. Trong năm 2026, Mexico vẫn bất bại sau 12 trận quốc tế với 10 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý hơn, họ là đội tuyển duy nhất toàn thắng cả bốn trận tại World Cup năm nay mà chưa để thủng lưới lần nào, mới nhất là chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 32 đội.

Tuyển Anh mang theo nhiều nỗi lo đến Mexico City

Trong khi Mexico càng chơi càng thuyết phục thì tuyển Anh lại chưa tạo được sự yên tâm. “Tam sư” chỉ vượt qua CHDC Congo với tỷ số 2-1 sau màn trình diễn bị đánh giá là thiếu thuyết phục.

Đó cũng là hình ảnh quen thuộc của đoàn quân HLV Thomas Tuchel tại World Cup lần này: thi đấu chưa thực sự thuyết phục nhưng vẫn biết cách giành chiến thắng. Tuy nhiên, kịch bản ấy sẽ khó lặp lại trước Mexico.

Ngoài sức ép từ hơn 80.000 khán giả tại Azteca, tuyển Anh còn phải đối mặt với điều kiện thi đấu khắc nghiệt khi sân vận động này nằm ở độ cao khoảng 2.200 mét so với mực nước biển. Để hạn chế tác động của không khí loãng, ban huấn luyện tuyển Anh được cho là sẽ chỉ đưa đội đến Mexico City sát giờ thi đấu, bởi ảnh hưởng của độ cao thường chưa bộc lộ rõ trong 48 giờ đầu tiên.

Bên cạnh đó, những lo ngại về việc bị theo dõi hoặc "do thám" trong quá trình chuẩn bị cũng khiến bầu không khí trước trận đấu càng thêm căng thẳng và bí ẩn.

Lịch sử đối đầu tiếp thêm niềm tin cho “Tam sư”

Azteca cũng gợi lại một ký ức không mấy vui vẻ với người Anh. Chính tại sân đấu này, Diego Maradona đã ghi bàn thắng "Bàn tay của Chúa" nổi tiếng vào lưới “Tam sư” tại World Cup 1986, một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất lịch sử bóng đá.

Dẫu vậy, tuyển Anh vẫn có cơ sở để lạc quan. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel đang sở hữu chuỗi 6 trận bất bại, trong đó thắng tới 5 trận và chỉ hòa 1.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về “Tam sư”. Anh đã thắng cả bốn lần chạm trán Mexico gần nhất. Đặc biệt, tại World Cup 1966, họ từng đánh bại “El Tri” trên hành trình chinh phục chức vô địch thế giới đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử. Những thống kê đó sẽ là điểm tựa tinh thần để tuyển Anh hướng tới mục tiêu vượt qua "chảo lửa" Azteca và giành vé vào tứ kết.