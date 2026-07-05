Hoàng Hên - Xuân Son toả sáng, ĐT Việt Nam thắng đậm trận đầu ở Hàn Quốc

⚽ Hai Long mở màn, ĐT Việt Nam áp đảo từ hiệp một

Chiều 5/7, đội tuyển Việt Nam có trận đấu tập đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc), gặp Siheung FC – đội bóng đang thi đấu tại K-League 3. Đây là màn kiểm tra đầu tiên của HLV Kim Sang Sik trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam so tài với Siheung FC chiều ngày 5/7,

Đúng với kế hoạch rà soát lực lượng, HLV Kim Sang Sik sử dụng hai đội hình khác nhau, mỗi đội thi đấu một hiệp để tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ thể hiện. Bộ ba cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc được bố trí thi đấu trong hiệp hai cùng nhiều gương mặt chủ lực.

Trận đấu diễn ra dưới cơn mưa lớn kéo dài khoảng 15 phút đầu, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến thế trận lấn lướt của đội tuyển Việt Nam. Ngay phút thứ 2, Việt Cường mở tỷ số bằng cú cứa lòng đẹp mắt vào góc cao khung thành. Đội tuyển Việt Nam sau đó liên tục tạo ra sức ép với những pha phối hợp mạch lạc.

Phút 31, Hai Long nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm kỹ thuật sau một pha triển khai bóng bài bản. Đến phút 39, tiền vệ này hoàn tất cú đúp với pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Việt Cường, giúp đội tuyển Việt Nam khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 3-0.

⭐ Hoàng Hên rực sáng, Xuân Son ghi dấu ấn

Sau giờ nghỉ, HLV Kim Sang Sik thay toàn bộ đội hình để tiếp tục thử nghiệm nhân sự. Những sự điều chỉnh nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 48, Đỗ Hoàng Hên dứt điểm chính xác trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 4-0. Chỉ bốn phút sau, Nguyễn Xuân Son có pha bứt tốc mạnh mẽ trước khi kiến tạo thuận lợi để Hoàng Hên hoàn tất cú đúp, đưa cách biệt lên 5 bàn.

Xuân Son thi đấu nỗ lực ở trận đấu tập đầu tiên của ĐT Việt Nam tại Hàn Quốc.

Những phút tiếp theo, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì sức ép. Đình Bắc đưa bóng dội cột dọc ở phút 61, trong khi Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ cũng có nhiều pha uy hiếp khung thành đối phương. Đến phút 83, Đình Bắc tận dụng tốc độ vượt qua hậu vệ Siheung FC trước khi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 6-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Ngoài kết quả tích cực, điều khiến ban huấn luyện hài lòng là nhiều cầu thủ đã thể hiện tốt, đặc biệt là nhóm nhân tố nhập tịch khi nhanh chóng hòa nhập với lối chơi chung. Đây sẽ là cơ sở để HLV Kim Sang Sik tiếp tục hoàn thiện đội hình hướng tới ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC (K-League 2) vào ngày 8/7. Đối thủ được đánh giá có chất lượng cao hơn và sẽ là bài kiểm tra quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang Sik.