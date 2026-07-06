Tin nóng bóng đá World Cup 6/7: ĐT Cape Verde được chào đón rầm rộ tại quê nhà

ĐT Cape Verde được chào đón rầm rộ tại quê nhà

Hàng ngàn người đã có mặt ngay tại sân bay chính của đảo Cape Verde để đón chào đội tuyển nhà trở về sau hành trình lịch sử tại World Cup 2026. Các CĐV không chỉ đón các cầu thủ tại sân bay mà còn chờ trên tuyến đường cao tốc đi về trung tâm thủ phủ Praia, mang theo rất nhiều cờ quạt. Các tuyển thủ đã được chở vào trung tâm bằng xe bus và được tham gia vào một lễ hội được tổ chức bởi Bộ Du lịch và Giao thông nước này.

ĐT Cape Verde đi xe bus và được các CĐV đón chào trên đường

HLV Tuchel bác bỏ tin cầu thủ Anh dùng Viagra

Trước thông tin đồn rằng các cầu thủ Anh đã được cho phép sử dụng thuốc Viagra để làm quen với sự thay đổi độ cao tại Mexico, đích thân HLV Thomas Tuchel đã bác bỏ tin này trong cuộc họp báo trước trận. Ông cho biết mình hoàn toàn chưa nghe đến thông tin này cho tới lúc được phóng viên hỏi.

Deschamps khẳng định Mbappe không phải “nhà độc tài”

HLV Didier Deschamps tỏ ra khó chịu khi mới đây ông đã phải lên tiếng trước những câu hỏi rằng phải chăng Kylian Mbappe có quyền hành quá lớn tại ĐT Pháp, tới mức Mbappe hay bị so sánh với một nhà độc tài trên mạng Internet. Deschamps nói: “Chỉ có các vị mới tô vẽ ra hình ảnh cậu ấy như vậy, chứ thực tế ngược lại. Kylian luôn là người trưởng thành và được các đồng đội theo gương. Cậu ấy là người đại diện lý tưởng cho ý chí của tập thể”.

Mourinho xem tất cả các trận World Cup có cầu thủ Real Madrid

Tờ AS cho biết HLV Jose Mourinho đã và đang theo dõi tất cả các trận đấu tại World Cup có cầu thủ Real Madrid. Ông không bỏ xót một ai và khi theo dõi cũng xem toàn bộ trận đấu chứ không nhờ ai thu thập highlight. Mourinho và các trợ lý đang thu thập tất cả những thông tin cần thiết về các học trò để chuẩn bị cho kế hoạch tập huấn trước mùa.

Kai Rooney ký nhận học bổng MU

Con trai của cựu danh thủ Wayne Rooney, tiền đạo trẻ Kai Rooney, đã cùng tới 7 cầu thủ trẻ khác đặt bút xác nhận tham gia vào chương trình đào tạo học bổng của học viện trẻ MU. Bên cạnh Kai Rooney còn có Jacey Carrick là con trai của đương kim HLV trưởng Michael Carrick, và 8 cầu thủ trẻ được nhận đợt này sẽ bước vào giai đoạn phát triển toàn diện của học viện trước khi được ký hợp đồng chuyên nghiệp khi sang tuổi 17.