Mỹ nhân mê gym và siêu xe tốc độ "đốt cháy" bầu không khí Nóng cùng World Cup

Sở hữu sắc vóc rực rỡ chuẩn siêu mẫu cùng niềm đam mê với những khối động cơ phân khối lớn, hot girl Đồng Trang đang là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong chiến dịch đồng hành cùng giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đồng Trang là đại diện fan của Tunisia trong chương trình Nóng cùng World Cup 2026

Nhan sắc chạm ngưỡng "chuẩn mẫu" và hành trình vạn người mê

Đồng Trang hiện là một hot girl, KOC và mẫu ảnh tự do nổi tiếng tại Hà Nội. Trang cá nhân của cô nàng thu hút hơn 13.000 lượt theo dõi nhờ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc khoe trọn vóc dáng sắc sảo cùng gu thời trang cực kỳ thời thượng.

Để có được sắc vóc chuẩn chỉnh như một siêu mẫu, Đồng Trang đã dành rất nhiều thời gian "độ dáng" kiên trì trong phòng gym. Từng đường cong nóng bỏng, khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng tích cực của cô nàng chính là thành quả của lối sống lành mạnh, chăm chỉ thể thao. Nhờ lợi thế ngoại hình xuất sắc, mỹ nhân sinh ra tại Hà Nội này nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng, liên tục bận rộn với các lời mời quay TVC quảng cáo và làm mẫu ảnh chuyên nghiệp.

Đam mê tốc độ: "Vợ ai mà mê thế!"

Khác với vẻ ngoài ngọt ngào, kiêu kỳ đời thường, Đồng Trang lại sở hữu một sở thích vô cùng cá tính và có phần mạo hiểm: Đam mê xe tốc độ và những khối động cơ phân khối lớn.

Mới đây, đoạn video quay cảnh cô nàng thả dáng quyến rũ bên cạnh siêu phẩm mô tô thể thao có biệt danh "Cá mập" đã nhanh chóng tạo sự chú ý trên mạng xã hội. Dòng trạng thái đầy kiêu kỳ “Vợ ai mà mê thế” lập tức trở thành tâm điểm bàn tán, thu về gần nhiều lượt xem cùng hàng loạt bình luận săn đón từ các tín đồ đam mê tốc độ. Sự đối lập giữa một cô nàng hot girl nóng bỏng và chiếc siêu mô tô hầm hố, uy lực tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Khuấy động trường quay "Nóng cùng World Cup" cùng tình yêu dành cho Tunisia

Không dừng lại ở phòng gym hay những cung đường tốc độ, Đồng Trang đang tiếp tục hành trình chinh phục công chúng khi ghi tên mình vào danh sách dàn mỹ nhân thế hệ mới khuấy động chương trình Nóng cùng FIFA World Cup 2026 do VTV sản xuất.

Tại sự kiện năm nay, Đồng Trang là đại diện xinh đẹp và nóng bỏng mang trên mình màu áo của đội tuyển Tunisia. Dù đại diện đến từ Bắc Phi này đã phải sớm dừng bước ngay từ vòng đấu bảng, nhưng sức hút của cô nàng Hà Nội vẫn không hề giảm nhiệt. Đồng Trang vẫn tiếp tục xuất hiện đầy rạng rỡ, gợi cảm và tự tin đứng chung khung hình cùng dàn mỹ nhân sắc nước hương trời của chương trình. Sự kiên trì cổ vũ và tinh thần thể thao nhiệt huyết của cô đang nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả xem truyền hình.

Những hình ảnh đẹp về Đồng Trang (Nguồn Facebook nhân vật)