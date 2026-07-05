Trực tiếp bóng đá Brazil - Na Uy: Lịch sử ủng hộ "Selecao" (World Cup)

World Cup | 3h, 6/7 | SVĐ MetLife Brazil 0 - 0 Na Uy (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Brazil vs Na Uy Na Uy Điểm Alisson Danilo Marquinhos Gabriel Douglas Santos Casemiro Guimaraes Danilo Santos Rayan Cunha Vinicius Điểm Nyland Pedersen Ajer Heggem Wolfe Berge Berg Odegaard Sorloth Nusa Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brazil Brazil Na Uy Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Casemiro, Guimaraes, Danilo Santos, Rayan, Cunha, Vinicius Nyland, Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Berg, Odegaard, Sorloth, Nusa, Haaland

Ancelotti báo tin vui về Neymar

Trước trận, HLV Carlo Ancelotti khẳng định Neymar đã đủ khả năng thi đấu trọn vẹn 90 phút và tin rằng ngôi sao 34 tuổi sẽ kết hợp cùng Vinicius trên hàng công tuyển Brazil.

Chiến lược gia người Italia cho biết: "Neymar có thể thi đấu 90 phút... và cậu ấy có thể chơi cùng Vinicius. Tôi nghĩ họ sẽ thi đấu cùng nhau".

Lịch sử ủng hộ Brazil

Theo thống kê của trang StatLineX, Brazil chưa từng thua một đội tuyển châu Âu nằm ngoài top 10 FIFA ở vòng tứ kết hoặc các vòng đấu sau đó của World Cup. Tại World Cup 2026, Na Uy bước vào cuộc đối đầu này khi chỉ xếp thứ 31 thế giới. Không nhiều người nhắc đến thống kê ấy. Nhưng nó vẫn lặng lẽ hiện diện, như một dấu hiệu lịch sử đang đứng về phía “Selecao”.

Món nợ 28 năm của Brazil

Trước cuộc đối đầu ở vòng 1/8 trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ), Brazil hiểu rõ họ chưa từng thắng Na Uy trong 4 lần chạm trán trong quá khứ. Màn so tài đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra trên sân Stade Velodrome cách đây hơn 28 năm tại vòng bảng World Cup 1998, khi đại diện Nam Mỹ để vuột lợi thế dẫn 1-0 và nhận thất bại 1-2 ở những phút cuối. Dẫu vậy, cũng cần lưu ý rằng ở thời điểm đó, “Selecao” đã sớm giành ngôi nhất bảng A trước khi bước vào lượt trận cuối cùng.

Tính rộng ra, nhà vô địch World Cup 5 lần vẫn chưa thể đánh bại Na Uy. Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội là trận giao hữu năm 2006, kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Ở World Cup 2026, thầy trò HLV Carlo Ancelotti sẽ phải vượt qua “cái dớp” đối đầu này nếu không muốn nhận thất bại sớm nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ World Cup 1990.

Raphinha đủ thể lực thi đấu

Sau khi trải qua chương trình hồi phục chuyên sâu, Raphinha đã trở lại tập luyện cùng tuyển Brazil hồi đầu tuần và hiện được xác nhận đủ điều kiện ra sân trong trận gặp Na Uy ở vòng 1/8. Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), HLV Carlo Ancelotti xác nhận Raphinha sẽ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

"Raphinha đã hồi phục rất tốt. Dĩ nhiên cậu ấy vẫn chưa đạt thể trạng 100%, nhưng đã sẵn sàng ra sân trong một khoảng thời gian nhất định và có thể đóng góp cho đội bóng. Chúng tôi rất vui vì quá trình hồi phục của cậu ấy diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Chúng ta đang nói về một cầu thủ có vai trò vô cùng quan trọng với đội tuyển", Ancelotti cho biết.