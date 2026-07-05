Người đẹp WWE tung loạt bikini nóng bỏng, cổ vũ cuồng nhiệt cho World Cup 2026

CJ Perry trở thành hiện tượng mạng mùa World Cup

Cơn sốt World Cup 2026 không chỉ bùng nổ trên sân cỏ mà còn lan mạnh sang làng giải trí, nơi những bóng hồng đình đám liên tục khiến mạng xã hội “dậy sóng”. Mới đây, cựu sao WWE đình đám CJ Perry người từng được biết đến với nghệ danh Lana đã khiến người hâm mộ toàn cầu phát cuồng khi xuất hiện trong loạt bikini mang màu sắc các đội tuyển World Cup cực kỳ nóng bỏng.

CJ Perry trở thành hiện tượng mạng mùa World Cup

Từng là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất WWE, CJ Perry nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đăng tải hàng loạt video và hình ảnh cổ vũ World Cup trên TikTok cá nhân.

Bikini Argentina và Brazil khiến fan phát cuồng

Đặc biệt, mỹ nhân 41 tuổi khiến fan không thể rời mắt với những bộ bikini lấy cảm hứng từ Argentina và Brazil, khoe vóc dáng quyến rũ cùng thần thái đầy tự tin dưới nắng hè.

Trong đoạn video diện bikini Argentina, Lana vừa nhún nhảy vừa tận hưởng không khí bóng đá cuồng nhiệt. Phần bình luận nhanh chóng bùng nổ khi hàng nghìn fan liên tục gọi đây là “màn cổ vũ nóng bỏng nhất World Cup”.

Một người hâm mộ hài hước viết: “Tôi yêu Argentina, yêu Messi và giờ còn yêu luôn cả bikini World Cup nữa”. Chính CJ Perry cũng đáp lại đầy thích thú: “Tôi cũng vậy!”.

Không lâu sau đó, cựu sao WWE tiếp tục “đốt mắt” người xem khi chuyển sang diện bikini Brazil vàng xanh nổi bật. Nhiều fan đùa rằng dù cô cổ vũ đội nào thì người chiến thắng cuối cùng vẫn là… cộng đồng WWE.

Cô là gương mặt quen thuộc của WWE

Từ biểu tượng WWE tới gương mặt viral toàn cầu

Trước khi gây sốt tại World Cup 2026, Lana từng là gương mặt quen thuộc của WWE trong suốt 8 năm. Cô nổi tiếng với hình tượng “The Ravishing Russian” khi đồng hành cùng đô vật Rusev chồng ngoài đời thật của mình.

Dù mang hình ảnh người Nga trên sóng WWE, CJ Perry thực tế là người Mỹ và phải luyện accent để phục vụ kịch bản.

Sau khi rời WWE vào năm 2021, CJ Perry chuyển hướng sang nhiều hoạt động giải trí khác. Đến năm 2025, cô ký hợp đồng “Legends” với WWE nhưng xác nhận không còn thi đấu thường xuyên trên sàn đấu.

Ở tuổi 41, CJ Perry vẫn duy trì sức hút đáng kinh ngạc với ngoại hình quyến rũ cùng phong cách gợi cảm táo bạo. Việc xuất hiện liên tục trong các nội dung liên quan tới World Cup 2026 giúp cô trở thành một trong những gương mặt viral nhất mạng xã hội những ngày qua.

Không chỉ là lễ hội bóng đá, World Cup năm nay rõ ràng còn là “sàn diễn” của những mỹ nhân đình đám toàn cầu.

CJ Perry mặc bikini cổ vũ World Cup

Ủng hộ Argentina...

...và mặc bikini Brazil