Trực tiếp bóng đá Canada - Marocco: Chờ màn đấu sức nghẹt thở (World Cup)

World Cup | 0h, 5/7 | NRG Canada 0 - 0 Marocco (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Canada vs Marocco Marocco Điểm Crepeau Johnston Bombito Cornelius Davies Buchanan Saliba Eustaquio Millar David Oluwaseyi Điểm Bono Hakimi Diop Riad Mazraoui Bouaddi El Aynaoui Diaz Ounahi El Khannouss Saibari Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Canada Canada Marocco Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Crepeau, Johnston, Bombito, Cornelius, Davies, Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar, David, Oluwaseyi Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari

Morocco thăng hoa, tự tin hướng tới tứ kết

Morocco đang sở hữu chuỗi 20 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 13 chiến thắng. Tại World Cup 2026, đại diện châu Phi gây ấn tượng khi hòa Brazil, thắng Scotland và Haiti ở vòng bảng, trước khi loại Hà Lan sau loạt luân lưu nghẹt thở ở vòng 1/16.

Lịch sử cũng ủng hộ "Sư tử Atlas" khi họ chưa từng thua Canada sau 4 lần chạm trán, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Những kết quả đó giúp Morocco thêm tự tin trước màn so tài ở vòng tứ kết.

Canada sẵn sàng tạo bất ngờ

Dưới thời HLV Jesse Marsch, Canada lột xác với lối chơi pressing cường độ cao, giàu tốc độ và thể lực. Đội đồng chủ nhà World Cup 2026 chỉ thua 1 trong 8 trận gần nhất, đồng thời vượt qua Nam Phi để góp mặt ở tứ kết.

Dù Morocco được đánh giá cao hơn, họ vừa trải qua 120 phút căng sức trước Hà Lan nên nguy cơ sa sút thể lực là điều đáng lưu ý. Canada đủ khả năng kéo trận đấu vào hiệp phụ, nhưng bản lĩnh cùng kinh nghiệm của Morocco vẫn có thể tạo nên khác biệt để giành vé đi tiếp.