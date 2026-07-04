Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Canada - Marocco: Chờ màn đấu sức nghẹt thở (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(0h, 5/7, vòng 1/8) Morocco được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định và thành tích đối đầu vượt trội, nhưng Canada hứa hẹn tạo ra thử thách không nhỏ với lối chơi giàu tốc độ và thể lực.

   

World Cup | 0h, 5/7 | NRG

Canada
Trực tiếp bóng đá Canada - Marocco: Chờ màn đấu sức nghẹt thở (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Canada - Marocco: Chờ màn đấu sức nghẹt thở (World Cup) - 1
Marocco
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Canada - Marocco: Chờ màn đấu sức nghẹt thở (World Cup) - 1
Crepeau, Johnston, Bombito, Cornelius, Davies, Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar, David, Oluwaseyi
Trực tiếp bóng đá Canada - Marocco: Chờ màn đấu sức nghẹt thở (World Cup) - 1
Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari

Morocco thăng hoa, tự tin hướng tới tứ kết

Morocco đang sở hữu chuỗi 20 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 13 chiến thắng. Tại World Cup 2026, đại diện châu Phi gây ấn tượng khi hòa Brazil, thắng Scotland và Haiti ở vòng bảng, trước khi loại Hà Lan sau loạt luân lưu nghẹt thở ở vòng 1/16.

Lịch sử cũng ủng hộ "Sư tử Atlas" khi họ chưa từng thua Canada sau 4 lần chạm trán, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Những kết quả đó giúp Morocco thêm tự tin trước màn so tài ở vòng tứ kết.

Canada sẵn sàng tạo bất ngờ

Dưới thời HLV Jesse Marsch, Canada lột xác với lối chơi pressing cường độ cao, giàu tốc độ và thể lực. Đội đồng chủ nhà World Cup 2026 chỉ thua 1 trong 8 trận gần nhất, đồng thời vượt qua Nam Phi để góp mặt ở tứ kết.

Dù Morocco được đánh giá cao hơn, họ vừa trải qua 120 phút căng sức trước Hà Lan nên nguy cơ sa sút thể lực là điều đáng lưu ý. Canada đủ khả năng kéo trận đấu vào hiệp phụ, nhưng bản lĩnh cùng kinh nghiệm của Morocco vẫn có thể tạo nên khác biệt để giành vé đi tiếp.

ĐT Senegal lại bị phanh phui bê bối chấn động, tiệc tùng xa hoa giữa World Cup
ĐT Senegal lại bị phanh phui bê bối chấn động, tiệc tùng xa hoa giữa World Cup

Sau khi Senegal bị loại khỏi World Cup: Liên đoàn bóng đá đối mặt loạt bê bối gây chấn động

Bấm xem >>

Chia sẻ
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/07/2026 17:47 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN