Trực tiếp bóng đá Canada - Marocco: Chờ màn đấu sức nghẹt thở (World Cup)
(0h, 5/7, vòng 1/8) Morocco được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định và thành tích đối đầu vượt trội, nhưng Canada hứa hẹn tạo ra thử thách không nhỏ với lối chơi giàu tốc độ và thể lực.
World Cup | 0h, 5/7 | NRG
Điểm
Crepeau
Johnston
Bombito
Cornelius
Davies
Buchanan
Saliba
Eustaquio
Millar
David
Oluwaseyi
Điểm
Bono
Hakimi
Diop
Riad
Mazraoui
Bouaddi
El Aynaoui
Diaz
Ounahi
El Khannouss
Saibari
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Morocco thăng hoa, tự tin hướng tới tứ kết
Morocco đang sở hữu chuỗi 20 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 13 chiến thắng. Tại World Cup 2026, đại diện châu Phi gây ấn tượng khi hòa Brazil, thắng Scotland và Haiti ở vòng bảng, trước khi loại Hà Lan sau loạt luân lưu nghẹt thở ở vòng 1/16.
Lịch sử cũng ủng hộ "Sư tử Atlas" khi họ chưa từng thua Canada sau 4 lần chạm trán, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Những kết quả đó giúp Morocco thêm tự tin trước màn so tài ở vòng tứ kết.
Canada sẵn sàng tạo bất ngờ
Dưới thời HLV Jesse Marsch, Canada lột xác với lối chơi pressing cường độ cao, giàu tốc độ và thể lực. Đội đồng chủ nhà World Cup 2026 chỉ thua 1 trong 8 trận gần nhất, đồng thời vượt qua Nam Phi để góp mặt ở tứ kết.
Dù Morocco được đánh giá cao hơn, họ vừa trải qua 120 phút căng sức trước Hà Lan nên nguy cơ sa sút thể lực là điều đáng lưu ý. Canada đủ khả năng kéo trận đấu vào hiệp phụ, nhưng bản lĩnh cùng kinh nghiệm của Morocco vẫn có thể tạo nên khác biệt để giành vé đi tiếp.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/07/2026 17:47 PM (GMT+7)