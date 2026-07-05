Bồ Đào Nha tụt 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, Argentina mất ngôi số 1 thế giới

Bồ Đào Nha - Argentina tụt hạng FIFA

World Cup 2026 đang diễn ra sôi động tại Bắc Mỹ và đã tạo ra những biến động trên bảng xếp hạng FIFA, dù bản cập nhật chính thức chỉ được công bố vào ngày 20/7, sau khi giải đấu khép lại. Theo bảng xếp hạng tạm tính trên trang chủ FIFA, tuyển Pháp đã vượt Argentina để vươn lên vị trí số 1 thế giới, trong khi Bồ Đào Nha tụt 2 bậc và Mexico lần đầu góp mặt trong top 10.

Bồ Đào Nha của Ronaldo và Argentina của Messi đều tụt hạng FIFA trước vòng 1/8 World Cup

Điểm đáng chú ý nhất là việc tuyển Pháp tăng 2 bậc để dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng áo lam vượt qua Argentina, đội hiện đứng thứ hai, dù nhà đương kim vô địch thế giới vừa đánh bại Cape Verde 3-2 sau 120 phút nghẹt thở. Tây Ban Nha xếp thứ ba, giảm 1 bậc dù thắng đậm Áo 3-0 ở vòng 1/16. Theo tính toán, trận hòa với Cape Verde ở lượt mở màn là nguyên nhân ảnh hưởng đến số điểm của “Bò tót”, bởi bảng xếp hạng gần nhất được cập nhật trước khi World Cup khởi tranh.

Với Bồ Đào Nha, việc tụt hạng đến từ hai trận hòa trước CHDC Congo và Colombia, trong khi chiến thắng 2-1 trước Croatia không đủ để bù đắp. Hai bàn thắng của Cristiano Ronaldo và Goncalo Ramos giúp tuyển Bồ Đào Nha thu về thêm 23 điểm theo hệ thống tính điểm của FIFA. Dù vậy, đoàn quân của HLV Roberto Martinez vẫn rơi xuống vị trí thứ bảy, thấp hơn 2 bậc so với thời điểm bắt đầu World Cup.

Cục diện BXH FIFA cập nhật mới nhất

Đội tuyển Bồ Đào Nha hiện hướng đến trận đại chiến bán đảo Iberia với Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Đối thủ của họ đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng FIFA tạm thời, báo hiệu một thử thách vô cùng khó khăn.

Một điểm nhấn khác là Morocco. Đại diện châu Phi tăng 1 bậc lên vị trí thứ sáu, xếp ngay phía trên Bồ Đào Nha. Morocco vừa giành quyền vào vòng tứ kết sau khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đồng chủ nhà Canada.

Brazil cũng tăng 1 bậc để vươn lên vị trí thứ năm, ngay sau tuyển Anh, đội vẫn giữ nguyên vị trí thứ tư. Trong khi đó, Mexico là đội có bước tiến mạnh nhất trong nhóm 10 đội dẫn đầu khi tăng 4 bậc để vươn lên xếp thứ 10 thế giới, sau Hà Lan (thứ 8) và Bỉ (thứ 9), trước màn so tài với tuyển Anh ở vòng 1/8.