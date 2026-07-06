Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha: Hấp dẫn đại chiến 2 thế hệ Ronaldo - Yamal (World Cup 2026)

Cặp đấu đáng chú ý nhất ở vòng 1/8 World Cup 2026 chắc chắn là cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Đây là cặp đấu đầy duyên nợ của hai người hàng xóm cùng nằm trên bán đảo Iberia. Đôi bên đều từng đứng trên đỉnh châu Âu nhưng Bồ Đào Nha lại kém hơn đối thủ ở đấu trường World Cup.

Lần cuối cho Ronaldo?

12 năm trước, Ronaldo đang ở đỉnh cao phong độ nhưng không thể giúp Bồ Đào Nha có được chức vô địch World Cup 2014. Ở thời điểm ấy, đa phần đều không tin rằng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với tư cách cầu thủ.

Ronaldo có kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp

So với trước, Cristiano Ronaldo rõ ràng đã kém đi rất nhiều. Chạy chậm hơn, sức rướn giảm mạnh, độ dẻo dai cũng chẳng còn. Thế nhưng, khát khao chiến thắng vẫn vẹn nguyên như tuổi đôi mươi. Đôi khi mọi người sẽ nói đó là cố chấp nhưng đa phần đều cảm phục tinh thần chiến đấu của CR7.

Tất nhiên, bóng đá không thể chỉ có tinh thần mà còn phải là thực lực. Từ đầu giải tới giờ, Bồ Đào Nha đang thi đấu như biểu đồ hình sin. Họ gây thất vọng khi đối đầu với Congo và Colombia với 2 trận hòa nhưng lấy lại được phần nào hình ảnh trong chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan và trận thắng nghẹt thở trước Croatia ở vòng trước.

Trên lý thuyết, Bồ Đào Nha đang có hàng tiền vệ mạnh nhất thế giới với bộ ba Joao Neves – Vitinha – Bruno Fernandes. Nhưng thực tế, bộ ba này đang vận hành không tốt. Cặp đôi đang chơi cho PSG không tìm được cách phối hợp với tiền vệ đang chơi cho MU. Hệ quả là họ thường xuyên giẫm chân nhau.

HLV Roberto Martinez thường xuyên thay sớm Vitinha để tìm phương án mới. Liệu ông thầy này có dám làm như vậy ngay từ đầu? Nếu không, lối chơi của Bồ Đào Nha sẽ khá bế tắc và đó là điều họ không muốn nhất khi đối đầu với Tây Ban Nha.

Lần đầu cho Yamal

Đội bóng xứ “Bò tót” đang thể hiện phong độ cực tốt tại World Cup 2026. Sau trận hòa trước Cape Verde, thầy trò HLV De La Fuente toàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào. Vòng trước, họ dễ dàng hạ Thụy Sĩ với tỷ số 3-0.

Yamal khao khát vô địch ngay trong lần đầu dự World Cup 2026

Về cơ bản, lối chơi của Tây Ban Nha dưới thời De La Fuente không có nhiều thay đổi. Họ vẫn chủ động cầm bóng, phối hợp từ sân nhà và tấn công rất đa dạng. Tây Ban Nha có thể tấn công từ cánh trái với khả năng phối hợp chồng biên giữa Cucurella và Baena, hoặc Lamine Yamal đột phá từ bên phải. “Bò tót” cũng không ngần ngại đánh vỗ mặt vào trung lộ nếu cần thiết.

Hai đội từng gặp nhau ở chung kết UEFA Nations League cách đây 1 năm. Khi đó Bồ Đào Nha thắng trên chấm luân lưu nhưng đội hình của Tây Ban Nha có khá nhiều khác biệt ở hàng thủ so với thời điểm ấy. Rodri, tiền vệ mỏ neo hay nhất thế giới đã trở lại trong khi cặp trung vệ là một già một trẻ, Laporte – Cubarsí chứ không phải Le Normand và Huijsen, hai cầu thủ còn không được triệu tập đi World Cup 2026.

Hơi tiếc cho Tây Ban Nha khi Nico Williams chưa bình phục chấn thương, nếu không họ có hai cặp cánh rất chất lượng. Lamine Yamal có lần đầu tiên tham dự World Cup và tài năng trẻ người Tây Ban Nha rất khát khao chiến thắng giống như tại EURO. Hãy cùng chờ xem cuộc đối đầu giữa ông hoàng trong quá khứ, Ronaldo và ông chủ tương lai của bóng đá thế giới, Lamine Yamal ra sao.

Dự đoán thế trận

Về cơ bản, chất lượng của đôi bên khá cân bằng nhưng lối xây dựng đội hình của De La Fuente hơn hẳn so với Roberto Martinez. Bởi vậy, Tây Ban Nha sẽ là đội bóng cầm được nhiều bóng hơn so với Bồ Đào Nha. Nếu họ có bàn thắng sớm, “Bò tót” sẵn sàng lùi lại nhường sân cho đối thủ nhưng Bồ Đào Nha có tìm được khe hở không lại là câu hỏi lớn.

Những cuộc đối đầu ở cánh sẽ rất thú vị. Lamine Yamal sẽ tái ngộ Nuno Mendes, người từng “bỏ túi” cầu thủ này khi PSG đối đầu với Barcelona. Ở phía đối diện, Rafael Leao cũng phải đối mặt với Porro, hậu vệ vừa nhanh vừa khỏe của Tây Ban Nha.

Nếu Bồ Đào Nha có bàn thắng trước, trận đấu sẽ rất tưng bừng nhưng khả năng xảy ra là khá thấp. Tây Ban Nha cũng không phải là đội bóng có lối chơi vồ vập ngay từ đầu nên hiệp một sẽ rất khó có bàn thắng trừ khi sai lầm cá nhân xuất hiện.

Hiệp hai sẽ hấp dẫn hơn khi một trong hai đội sẽ không muốn đưa trận đấu vào hiệp phụ và luân lưu. Tây Ban Nha không có tiền đạo quá xuất sắc trong khi Bồ Đào Nha đang gặp vấn đề trong khâu kiến tạo nên trận đấu sẽ khó có nhiều bàn thắng.

Dự đoán tỷ số: ĐT Tây Ban Nha 1-0 ĐT Bồ Đào Nha

Đội hình dự kiến

ĐT Bồ Đào Nha: Costa, Mendes, Veiga, Dias, Cancelo, Vitinha, Neves, Fernandes, Leao, Neto, Ronaldo

ĐT Tây Ban Nha: Simon, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Olmo, Rodri, Pedri, Yamal, Baena, Oyarzabal