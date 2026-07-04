Ngỡ ngàng khả năng ĐT Anh dùng thuốc Viagra trước đại chiến Mexico

Nỗi ám ảnh mang tên Azteca

Tuyển Anh chỉ vừa thoát hiểm sau chiến thắng nhọc nhằn trước CHDC Congo ở vòng 1/16 nhờ những bàn thắng muộn của Harry Kane. Tuy nhiên, thử thách tiếp theo còn khó khăn hơn nhiều khi thầy trò HLV Thomas Tuchel hành quân đến sân Azteca để chạm trán đồng chủ nhà Mexico.

ĐT Anh sắp đối đầu Mexico

Đây vốn là "điểm tựa" đáng sợ của Mexico khi đội bóng này mới chỉ hai lần thất bại trên sân nhà trong lịch sử. Azteca cũng là nơi chứng kiến bàn thắng "Bàn tay của Chúa" nổi tiếng của cố huyền thoại Diego Maradona vào lưới tuyển Anh tại World Cup 1986.

Không chỉ chịu áp lực từ khán giả chủ nhà, tuyển Anh còn phải đối mặt với điều kiện thi đấu ở độ cao khoảng 2.240 m so với mực nước biển. HLV Thomas Tuchel thừa nhận đây là một "bất lợi rất lớn", bởi các cầu thủ sẽ khó thích nghi trong thời gian ngắn.

Vì sao Viagra lại được nhắc đến?

Theo nhiều chuyên gia, một trong những giải pháp y học có thể hỗ trợ thích nghi với môi trường thiếu oxy là Viagra.

Ban đầu, loại thuốc này được nghiên cứu để điều trị huyết áp cao. Cơ chế của Viagra là làm giãn các mạch máu, đặc biệt là ở phổi, giúp cải thiện quá trình lưu thông oxy trong cơ thể. Vì vậy, nó được cho là có thể giảm các triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt khi thi đấu ở vùng có độ cao lớn.

Đáng chú ý, nếu được sử dụng đúng mục đích điều trị, Viagra không bị xem là chất cấm hay hành vi doping theo quy định hiện hành. Trong bối cảnh Mexico toàn thắng và chưa thủng lưới tại giải, bất kỳ biện pháp hợp pháp nào giúp các cầu thủ Anh thích nghi tốt hơn cũng đều có thể được cân nhắc.

ĐT Anh tính đến mọi phương án trước khi đối đầu Mexico

FA từng bác bỏ ý tưởng này

Dù vậy, đây không phải lần đầu Viagra được nhắc đến cùng tuyển Anh. Trước World Cup 2010 tại Nam Phi, nơi nhiều trận đấu cũng diễn ra ở vùng cao, từng xuất hiện thông tin FA cân nhắc sử dụng loại thuốc này.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Anh khi đó đã chính thức phủ nhận. Người phát ngôn FA khẳng định đội ngũ y tế chỉ nghiên cứu nhiều phương pháp khác nhau để chuẩn bị cho giải đấu, nhưng "không hề có bất kỳ cuộc thảo luận nào về Viagra và chắc chắn không có kế hoạch cho các cầu thủ sử dụng thuốc tại World Cup 2010".

Dẫu vậy, trước chuyến làm khách đầy thử thách tại Azteca, câu chuyện về Viagra một lần nữa trở thành chủ đề được bàn tán. Tuyển Anh vẫn phải tìm ra giải pháp để vượt qua rào cản độ cao nếu muốn đánh bại Mexico và tiến sâu tại World Cup 2026, còn việc có sử dụng phương án đặc biệt này hay không vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán.