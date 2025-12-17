iPhone và Galaxy sẽ bị bỏ rơi trong năm 2026 vì những chiến thần này

Năm 2026 sắp tới, thế hệ điện thoại mới đang đến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia từ Phone Arena, iPhone 18 sắp ra mắt, Pixel 11 hay dòng Galaxy S26 đều không đủ phấn khích. Đó là bởi chúng sẽ lại một lần nữa tái sử dụng phần cứng và đặt cược vào các tính năng phần mềm để thu hút người dùng tiềm năng.

Ảnh minh họa.

Những thiết bị như Xiaomi 17 Ultra, Oppo Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra mới là 3 siêu phẩm thu hút nhiều sự chú ý nhất. Bộ ba điện thoại này sẽ một lần nữa đẩy giới hạn phần cứng và phần mềm của hệ sinh thái Android lên một tầm cao mới.

Nói cách khác, với giới chuyên nghiệp, điện thoại của Apple, Samsung hoặc Google năm sau không đáng để nâng cấp vì chúng ít có sự đổi mới giữa các thế hệ.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Dưới đây là 3 smartphone cao cấp khiến giới chuyên gia hào hứng nhất trong năm 2026:

1. Xiaomi 17 Ultra

Một trong những chiếc điện thoại thú vị nhất đến từ Trung Quốc là Xiaomi 17 Pro Max. Chúng giới thiệu lại một tính năng thực sự tuyệt vời – màn hình phía sau. Đây là sản phẩm kế nhiệm tinh thần của màn hình trạng thái trên Xiaomi 11 Ultra trước đây.

Bên cạnh đó, Xiaomi 17 Ultra sẽ có hệ thống camera sau cực ấn tượng với camera chính Omnivision OV50X 50MP kích cỡ cảm biến 1.0 inch khổng lồ đi kèm camera tele 200MP, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời để phóng to và cắt ảnh.

Với cấu hình này, Xiaomi 17 Ultra sẽ nằm trong top đầu về khả năng chụp ảnh và chất lượng hình ảnh, cả trong chụp ảnh tĩnh và quay video. Chiếc điện thoại này cũng sẽ đi kèm cảm biến LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) mới, hứa hẹn mang lại dải tương nhạy sáng cao trong một lần phơi sáng duy nhất, đồng thời loại bỏ nhiễu và hiện tượng nhấp nháy đèn LED khó chịu.

Cuối cùng, Xiaomi 17 Ultra có thể cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh chân dung với tiêu cự 35mm mới, sẽ cắt ảnh từ cảm biến camera chính và sẽ có các bộ lọc mới, hiệu ứng bokeh và ảnh động cho chân dung. Ảnh chân dung HDR với ánh sáng ngược mạnh cũng có thể được hưởng lợi từ cảm biến LOFIC mới.

Ngoài cụm camera, Xiaomi 17 Ultra sẽ có màn hình phẳng, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất và pin dung lượng khoảng 7.000 mAh cùng khả năng sạc nhanh 100W.

2. Vivo X300 Ultra

Đây sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới sở hữu hai camera 200MP. Cụ thể hơn, Vivo X200 Ultra sẽ được trang bị cảm biến 200MP sử dụng ống kính 35mm với cảm biến Sony LYT-901 1/1.12 inch và một cảm biến Samsung HPB 1/1.4 inch cho ống kính tele 85mm. Camera siêu rộng sẽ sử dụng cảm biến 50MP kích cỡ 1/1.28 inch và có thể được sử dụng để chụp cả cảnh siêu rộng và rộng.

Ngoài ra, sản phẩm có thể đi kèm pin silicon-carbon ~7.000 mAh cùng sạc nhanh có dây 100W. Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cũng sẽ xuất hiện ở đây.

3. Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra sẽ là bản kế nhiệm xuất sắc của Oppo Find X9 Pro. Dự kiến, máy sẽ có hệ thống camera 4 ống kính, chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ.

4 camera sẽ bao gồm: cảm biến Sony LYT-901 200MP mới cho camera chính, một camera tele 200MP, một camera tele 50MP, một camera siêu rộng 50MP.

Điện thoại cũng có thể sở hữu viên pin khoảng 7.000 mAh, cho phép sạc cực nhanh.

Kết luận

Không thể phủ nhận rằng Trung Quốc đang dẫn đầu về đổi mới công nghệ điện thoại. Điều này đã diễn ra trong một thời gian dài và không có dấu hiệu dừng lại. Do đó, chúng ta có thể kỳ vọng hầu hết các đổi mới phần cứng sẽ đến từ khu vực này trong tương lai gần. Điều này sẽ làm cho thị trường điện thoại vốn nhàm chán và trưởng thành trở nên thú vị hơn dù trải nghiệm phần mềm tổng thể có thể chưa hoàn hảo.